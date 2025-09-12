Запад не готов к войне с Россией: что показала атака "шахедов" на Польшу

Related video

Атака российских дронов на Польшу — это целенаправленная и достаточно масштабная провокация. Именно так это оценили и в Польше, и в Европе. Это не военное нападение, поэтому не была задействована 5-я статья НАТО (политически использованы механизмы ст. 4 Договора о НАТО). Но этот инцидент стал серьезным предупреждением и тестом для Польши и НАТО.

Что проверял Кремль? Во-первых, военную и политическую реакцию Польши и НАТО. Во-вторых, реакцию США на этот инцидент. Ведь президент США Трамп недавно пообещал новому президенту Польши Навроцкому сохранить гарантии безопасности для Польши со стороны США. В-третьих, этот инцидент должен был стать поводом для российской ИПСО (информационно-психологической спецоперации) в польском информационном пространстве, провоцирования новой волны антиукраинских и антивоенных настроений в Польше. В конце концов, это была демонстрация силы со стороны России. Мол, мы не боимся ни НАТО, ни США, ни тем более Польши. Делаем, что хотим.

Как Польша, НАТО и США прошли эту проверку?

Мягко говоря, неоднозначно.

Военная реакция была, в том числе, и со стороны НАТО. Наконец начали сбивать российские дроны, а не закрывать глаза на нарушение воздушного пространства стран НАТО. То есть военные механизмы НАТО таки сработали. А вот их эффективность вызвала много вопросов. Как оказалось, в НАТО не готовы к таким групповым атакам военных беспилотников. И речь идет лишь о вторжении двух десятков дронов, а не сотен военных беспилотников, которые регулярно атакуют Украину. Когда относительно недорогой российский дрон сбивают ракетой, стоимость которой — сотни тысяч долларов США, то это не совсем адекватно (и похоже, что большинство дронов вообще не сбили). Мы, кстати, через эту проблему проходили еще три года назад. А в НАТО до сих пор не готовы к этому. Система ПВО НАТО для борьбы с групповыми атаками дронов оказалась не готова.

С политической реакцией вопросов еще больше. Диагноз в Польше и НАТО поставили правильный, а вот сама реакция на этот инцидент была, как и раньше, слишком медленная и слишком осторожная. А со стороны США какой-то четкой и ощутимой реакции на этот инцидент вообще нет. Странный пост Трампа в социальной сети вряд ли можно считать такой реакцией.

Воздушный инцидент с российскими дронами в Польше был использован Россией для попытки нагнетания антиукраинских и антивоенных настроений в Польше. В России заявили, что в этом инциденте виновата Украина (мол, это украинская система радиоэлектронной борьбы отклонила российские дроны и направила их в Польшу). Сотни, если не тысячи российских ботов раскручивали эту тему в информационном пространстве Польши. Нашлись "полезные идиоты" и в самой Польше (это я цитирую польских политиков), к сожалению, и у нас, которые начали распространять данные сомнительного интернет-опроса и распространять российские нарративы, направленные на усиление польско-украинской вражды. Однако эффект этой информационной спецоперации таки оказался ограниченным. Более того, польские политики (из разных партийных лагерей) и миллионы поляков снова осознали, что главная угроза для Польши исходит от России. Рост реальных угроз со стороны России стали сильнее осознавать и во многих европейских странах, особенно соседних с Россией.

Какие выводы должны сделать Польша и НАТО?

Во-первых, необходимо быстрее и эффективнее усиливать свою обороноспособность, в частности создавать эшелонированную систему ПВО, готовую к отражению и ракетных атак, и массовых атак военных беспилотников. Самый оптимальный вариант, если в эту систему будет интегрирована Украина (хотя бы в перспективе, а сейчас по крайней мере частично). И хорошо, что об этом уже говорят на официальном уровне. 11 сентября президент Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил, что украинский опыт и ресурсы должны стать частью европейской системы противовоздушной обороны для защиты границ от России и Беларуси. Также необходимо подготовить протоколы военного и политического реагирования НАТО на различные формы нарушения воздушного пространства стран НАТО со стороны России (от единичных провокационных нарушений до реальных боевых атак на военные объекты НАТО).

Во-вторых, войскам стран НАТО надо не закрывать глаза на нарушение Россией воздушного пространства стран НАТО, а немедленно сбивать российские дроны и ракеты, в том числе и на территории Украины, в регионах, приграничных со странами НАТО. И следует, наконец, жестко предупредить Россию, что недопустимо атаковать украинские территории, граничащие со странами НАТО. НАТО должно демонстрировать России силу и решительность. Иначе будут не просто повторения инцидента, произошедшего с прилетом российских дронов в Польшу. Возникнет риск реальных военных атак России, в том числе гибридных, на отдельные военные объекты в странах НАТО.

В конце концов, очевидно, что надо усиливать военную поддержку Украины, в том числе и средствами ПВО.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

