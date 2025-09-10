Удар по НАТО: почему российские "шахеды" появились в Польше и что скажет на это Трамп

Related video

Удары по Польше. Новая реальность или пробный шар?

"Шахэды" в Польше появились накануне учений "Запад -2025", анонсированного президентом США возможного разговора Трамп-Путин и через несколько дней после визита Путина в Китай (после визита Путин был в явной эйфории). И все произошло на фоне заявления Медведева о "неправильных" границах Финляндии.

Пока мы не имеем ответа на один вопрос: "Насколько вероятно, что Китай дал добро на подобные вещи?" (я больше сомневаюсь, чем верю в нечто подобное, но это один из открытых вопросов на сегодня).

Несмотря на это можем высказать несколько очень предварительных замечаний.

Я считаю, что эта атака — пробный шар, проверка на реакцию мира. Как Запада, так и, наверное, Китая. Трамп не сможет не отреагировать. В конце концов официальное заявление Польши, которая впервые заявила о российской агрессии — это заявление направлено одному адресату, Трампу. Собственно, все дальнейшие действия россиян будут зависеть от этой реакции. Главной версией россиян будет мантра, что это украинские дроны. Это уже запущено. Главная информационная угроза — западные СМИ, которые устами колумнистов-консервов в той или иной степени тиражируют этот бред. Путин судорожно ищет возможность поднять уровень собственной субъектности. Визит в Китай показал, что он эту самую субъектность существенно теряет, особенно на фоне того, что Китай становится практически монопольным покупателем последней надежды для российской нефти. Попытка качнуть 5 статью НАТО — это элемент этой самой попытки вернуть свою субъектность. Дело в том, что Путин сейчас загнан в определенный геополитический угол: у него есть два варианта — либо расторговаться с США и снять санкции (но тут главный противник — Европа, которая требует остановки войны и не только). Второй — упасть в объятия Китая. Главный козырь россиян на сегодня — редкоземельные металлы, которые россияне не могут добыть из-за технологической отсталости. Они пробуют их расторговать между США, которым они нужны, и Китаем, который не хочет, чтобы россияне начинали их добычу, пока Китай на 100% не будет владеть месторождениями. Поэтому эта стратегия Путина — исключительно стратегия затягивания времени. А теперь еще и попытка эскалации в надежде, что Запад и Трамп просто промолчат. Сознательно или не сознательно (скорее второе), но Путин ускоряет переговоры США-Китай, где Китай имеет все шансы стать той страной, которая будет усмирять Путина. Даже если Китаю ничего не было известно о сегодняшней атаке — она выгодна Пекину с точки зрения будущих переговоров.

И напоследок: не переживайте, до третьей мировой еще очень далеко.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

