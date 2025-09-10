Удар по НАТО: почему российские "шахеды" появились в Польше и что скажет на это Трамп
Появление российских дронов над территорией Польши — это не начало третьей мировой войны, успокаивает журналист Вадим Денисенко. По его мнению, это скорее пробный шар с целью проверить реакцию Запада и персонально Трампа, а также — расшатать НАТО.
Удары по Польше. Новая реальность или пробный шар?
"Шахэды" в Польше появились накануне учений "Запад -2025", анонсированного президентом США возможного разговора Трамп-Путин и через несколько дней после визита Путина в Китай (после визита Путин был в явной эйфории). И все произошло на фоне заявления Медведева о "неправильных" границах Финляндии.
Пока мы не имеем ответа на один вопрос: "Насколько вероятно, что Китай дал добро на подобные вещи?" (я больше сомневаюсь, чем верю в нечто подобное, но это один из открытых вопросов на сегодня).
Несмотря на это можем высказать несколько очень предварительных замечаний.
- Я считаю, что эта атака — пробный шар, проверка на реакцию мира. Как Запада, так и, наверное, Китая. Трамп не сможет не отреагировать. В конце концов официальное заявление Польши, которая впервые заявила о российской агрессии — это заявление направлено одному адресату, Трампу. Собственно, все дальнейшие действия россиян будут зависеть от этой реакции.
- Главной версией россиян будет мантра, что это украинские дроны. Это уже запущено. Главная информационная угроза — западные СМИ, которые устами колумнистов-консервов в той или иной степени тиражируют этот бред.
- Путин судорожно ищет возможность поднять уровень собственной субъектности. Визит в Китай показал, что он эту самую субъектность существенно теряет, особенно на фоне того, что Китай становится практически монопольным покупателем последней надежды для российской нефти. Попытка качнуть 5 статью НАТО — это элемент этой самой попытки вернуть свою субъектность. Дело в том, что Путин сейчас загнан в определенный геополитический угол: у него есть два варианта — либо расторговаться с США и снять санкции (но тут главный противник — Европа, которая требует остановки войны и не только). Второй — упасть в объятия Китая.
- Главный козырь россиян на сегодня — редкоземельные металлы, которые россияне не могут добыть из-за технологической отсталости. Они пробуют их расторговать между США, которым они нужны, и Китаем, который не хочет, чтобы россияне начинали их добычу, пока Китай на 100% не будет владеть месторождениями. Поэтому эта стратегия Путина — исключительно стратегия затягивания времени. А теперь еще и попытка эскалации в надежде, что Запад и Трамп просто промолчат.
- Сознательно или не сознательно (скорее второе), но Путин ускоряет переговоры США-Китай, где Китай имеет все шансы стать той страной, которая будет усмирять Путина. Даже если Китаю ничего не было известно о сегодняшней атаке — она выгодна Пекину с точки зрения будущих переговоров.
И напоследок: не переживайте, до третьей мировой еще очень далеко.
