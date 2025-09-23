Сложное, трагичное, необходимое: как внедрить эффективные современные алгоритмы идентификации тел погибших воинов ВСУ

Related video

Эта запись о сложном и трагическом — идентификации тел погибших защитников Украины. О том, как оно есть, и как должно быть.

Семья каждого, кто погиб на войне, имеет безусловное право на достойное захоронение героя и светлую память о нем. Но это не только гуманитарная проблема: без идентификации тела родные не могут получить денежную компенсацию. Воины ВСУ, тела которых не идентифицированы, считаются пропавшими без вести, и это может длиться годами.

Ситуация обострилась, когда из России начало поступать большое количество репатриированных тел бойцов ВСУ (именно так они называются официально). Это не всегда тела, в основном — очень искаженные останки, идентификация которых крайне сложна.

Предвижу, что ФБ-шные эксперты, которые знают больше, чем даже ИИ, скажут: "Да сделать ДНК-тест и готово!". Во-первых, каждый ДНК-тест стоит до 40 тыс. грн., а речь о тысячах тел, и он длится неделями. Во-вторых, погибший может не иметь родственников или они могут быть вне досягаемости, поэтому получить генетический материал для сравнения невозможно. В-третьих, тест ДНК не является абсолютно надежным.

То есть, идентификация репатриированных тел по ДНК — это дорого, долго и не совсем надежно.

Именно поэтому на Западе при идентификации тел при стихийных катастрофах, авиакатастрофах и подобном на первом месте дактилоскопические отпечатки и особые приметы (татуировки и др.), на втором — стоматологическая информация, а ДНК — лишь на третьем месте.

Но репатриированные тела находятся на разных этапах и в разных формах поздних трупных изменений — гниение, мумификация, скелетирование, много сильно обгоревших останков. Казалось бы, какая дактилоскопия?

И вот здесь — главное! Группа украинских экспертов-криминалистов разработала и внедрила методику, которая позволяет восстанавливать отпечатки пальцев, а в отдельных случаях — даже татуировки. И это при очень сложном состоянии тела. А дальше может работать автоматизированная система дактилоскопической идентификации, которая есть в МВД (как выяснилось, большинство воинов ВСУ получали в свое время биометрические паспорта). Принципиально важно, что для восстановления отпечатков не нужны какие-то лаборатории со сложным оборудованием.

Соответственно, предложенная методика идентификации — это быстро, надежно и почти бесплатно.

Авторы методики — Д. Головин, зав. отделением судебно-медицинской криминалистики "Винницкое ОБ СМЭ"; Р. Цыба, судебно-медицинский криминалист; Н. Тодоровская, специалист-криминалист ГУНП в Винницкой области — не претендуют на какое-то специальное вознаграждение или что-то подобное. Они хотят, чтобы насущная общегосударственная проблема решалась по-умному, а не как всегда.

Дактилоскопические отпечатки до и после применения методики восстановления Дактилоскопические отпечатки до и после применения методики восстановления

Тут уже упомянутые эксперты из ФБ подумают, что представители нашей власти не слышат специалистов и отвергают современные подходы. Как ни странно, не совсем так. В частности, профильный вице-премьер И. Верещук поддерживает прогрессивной подход, даже соответствующее решение по ее настоянию приняли. Но должности Верещук явно не достаточно для того, чтобы повлиять на систему МВД.

Согласно законодательству постановление об опознании готовит следователь МВД, а они привыкли к ДНК-тестам и не хотят ничего другого. Потому что тогда им придется менять собственные подходы, к которым они привыкли, а еще надо будет наводить порядок в МВД-овских базах данных, которые не очень взаимодействуют между собой. Короче, не мешайте работать так, как нам нравится.

Комитет Верховной Рады не против инициировать изменения в законодательство. Но это долгий путь с неопределенным результатом. А семьи погибших воинов не могут похоронить своих родных и страдают сейчас. Также несет неоправданные убытки украинский бюджет, который и так катастрофически дефицитный.

Поэтому обращаюсь к главе МВД Украины И. Клименко и главе Министерства здравоохранения Украины В. Ляшко с просьбой безотлагательно обратить внимание на проблему и совместно отработать эффективные современные алгоритмы идентификации тел погибших воинов ВСУ. Потому что цивилизованность, если угодно, европейскость государства, определяется не только отношением к живым, но и к тем, кто отдал жизнь за Украину.

