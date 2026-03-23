Оккупация Эстонии отменяется: почему Россия не готова к нападению на страны Балтии и при чем здесь Запорожье

В последние дни в украинских соцсетях и соцсетях российской политэмиграции появился шквал публикаций о том, что Путин готовится к нападению на одну из Балтийских стран. Давайте попробуем разобраться, насколько это вообще реалистично?

Аргументы тех, кто говорит о Нарвской республике:

Россия приняла закон о применении армии против стран, где арестовывают россиян;

НАТО умерло и ничего не сможет сделать;

России достаточно взять Нарву без Таллина, и это уже будет символизировать смерть НАТО как такового;

россияне считают, что европейцы проглотят и не будут защищаться;

США застряли в Иране и не смогут (не будут) помогать Европе;

Китай является союзником России и нуждается в смерти НАТО из-за аннексии части ЕС Россией.

Теперь давайте попробуем понять, насколько эти аргументы являются реалистичными.

начать надо с того, что закон о применении силы против стран, которые арестовывают россиян, является частью игры против арестов судов так называемого теневого флота. Этот закон должен напугать балтийские страны и не допустить остановки нефтяного транзита;

ответа на вопрос, что будут делать европейцы в случае нападения на Балтийскую страну, не существует. Мы можем говорить исключительно в теоретических моделях. Ситуация реально 50 на 50, и Россия это также понимает;

создание российского плацдарма в Нарве с последующей вялой позиционной войной не решает главной задачи РФ — развала ЕС как экономического и потенциально военного игрока. Для решения этой задачи нужна долгая и значительно более широкая война, чем просто оккупация условной Нарвы;

более того, нападение на условную Эстонию также ставит крест на возвращении россиян на рынки ЕС;

Китай категорически не заинтересован в любой войне на территории ЕС, потому что это реально будет влиять на его бизнес-интересы.

Фактор Беларуси

В нынешней ситуации, когда США начали игру "получить доступ в затем контроль над производством калийных удобрений", Беларуси крайне сложно будет предоставить территорию для развертывания наступления на Литву и Латвию. Это частично уменьшает военные возможности России.

Возвращение в Европу или война?

Действительно, сейчас у россиян есть уникальное окно возможностей для нападения на Балтию. Но, повторюсь, нападение на Балтию перечеркивает любые возможности для возвращения на рынки Европы, что является одной из глобальных целей Москвы (трек Дмитриева — именно об этом).

Война в Иране, если она продлится еще пару месяцев, приведет к реальному дефициту нефти и газа. Россия уже начала две информационные кампании: а) истерия относительно нападения на Балтийскую страну; б) Европа должна вернуться к российскому газу, потому что он дешевле (снятие санкций). Эта логика не предусматривает войны. Война в Балтии поставит крест на газовой логике.

Война, как таковая, возможна лишь в контексте пророчества, которое само по себе сбывается. Иными словами, она возможна лишь в случае, когда россияне настолько впадут в свою пропагандистскую истерию, что сами в нее поверят.

Также мы должны помнить, что Кремль живет в двух прямо противоположных логиках: развал ЕС и возвращения на рынок ЕС как наиболее маржинальный рынок для России. Эта дихотомия может провоцировать прямо противоположные движения россиян.

Почему Россия не ведет массированные обстрелы Украины?

отсутствие массированных обстрелов в последние дни объясняется прежде всего войной в Иране. Россия резонно считает, что еще несколько недель такой войны истощит запасы ПВО в США и через условный месяц мы окажемся в ситуации, когда не сможем отражать регулярные массированные воздушные атаки россиян из-за нехватки средств для ПВО и ПРО;

россияне считают, что война в Иране позволяет им долгое время не вести переговоры;

сейчас россияне будут, судя по всему, концентрироваться на Запорожье как ключевой точке этого этапа войны. Они считают, как я понимаю, что именно Запорожье является их точкой для перехода на правый берег. Это малореалистично, но Путин сейчас верит в это. Так же, как год назад он верил в летнее наступление.

Исходя из этой логики, наступление на Эстонию или Латвию малореалистично и зависит исключительно от эмоциональных, а не логических пожеланий Владимира Путина.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

