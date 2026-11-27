ОТ БАЛТИИ ДО ЧЕРНОГО МОРЯ: ГОТОВО ЛИ НАТО К СОЗДАНИЮ СОВМЕСТНОГО ВОЗДУШНОГО ЩИТА С УКРАИНОЙ?

События последних дней показали, что вопрос защиты воздушного пространства Украины постепенно превращается в вопрос безопасности всего восточного фланга НАТО. Географические границы российско-украинской войны и географические границы угроз, которые она порождает, давно перестали совпадать.

20 ноября 2026 года три российские крылатые ракеты Х-101 нарушили воздушное пространство Польши и упали на ее территории. 23 ноября по требованию Варшавы состоялось внеочередное заседание Североатлантического совета, а в ночь на 24 ноября польское воздушное пространство вновь нарушил российский беспилотник. Польские военные получили разрешение на его уничтожение, однако из-за изменения курса беспилотника и потенциальных рисков для гражданского населения оружие не применили.

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25 ноября заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик сообщил о намерении ввести зону ограничения полетов вдоль восточной границы страны. Соответствующие нормативные акты могут вступить в силу в конце декабря 2026 года или в начале января 2027 года.

Однако гораздо важнее то, что Польша еще около двух месяцев назад изменила процедуры идентификации воздушных целей. Вместо обязательной визуальной идентификации введена процедура так называемой "позитивной идентификации", которая позволяет определять характер воздушной угрозы на основании совокупности подтвержденных данных без необходимости непосредственного визуального контакта с целью.

Фактически речь идет о постепенном переходе от процедур, характерных для мирного времени, к алгоритмам реагирования на реальную военную угрозу. И это, на мой взгляд, гораздо важнее очередных дипломатических заявлений о солидарности.

Однако необходимо понимать, что введение зоны ограничения полетов на территории Польши не означает создание зоны, запретной для полетов, над Украиной. Это принципиально разные по своему военному, политическому и международно-правовому содержанию решения.

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По информации Bloomberg, Варшава предложила союзникам рассмотреть возможность перехвата российских ракет над территорией Украины, если они представляют угрозу для стран НАТО. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также заявил, что такие действия по просьбе Украины могут рассматриваться как реализация права на самооборону.

В то же время Томчик не подтвердил факт выдвижения именно такого предложения на последнем заседании Североатлантического совета, отметив, что ранее Альянс не поддержал соответствующий механизм из-за ряда сложностей, а принятие такого решения на уровне НАТО потребует согласия всех государств-членов.

Вместо этого Альянс усилил воздушное наблюдение над Польшей, задействовав самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS.

Однако проблема не ограничивается Польшей.

По официальным данным Министерства национальной обороны Румынии по состоянию на 24 ноября, только в течение 2026 года было зафиксировано 123 случая атак беспилотников на украинские объекты вблизи румынской границы, 101 случай задействования дежурной авиации, 39 случаев несанкционированного проникновения беспилотников в национальное воздушное или морское пространство и шесть случаев их уничтожения.

Для сравнения: в течение всего 2025 года было зафиксировано девять таких проникновений.

Это уже не единичные инциденты, а системная региональная угроза.

С сентября 2025 года НАТО реализует военную инициативу "Eastern Sentry" ("Восточный страж"), направленную на укрепление обороны восточного фланга. В течение 2026 года Альянс также осуществлял переход от традиционного патрулирования воздушного пространства (Air Policing) к более комплексной системе противовоздушной обороны (Air Defence).

Однако остается принципиальная проблема: Украина, которая непосредственно противостоит основному массиву российских воздушных атак, до сих пор находится вне системы коллективной обороны НАТО.

Напомню, что еще 8 июля 2024 года Украина и Польша подписали соглашение о безопасности, которое предусматривало изучение возможности перехвата в украинском воздушном пространстве российских ракет и беспилотников, направленных в сторону Польши. Прошло более двух лет, но о практическом внедрении соответствующего механизма до сих пор не сообщалось.

Я считаю, что в стратегической перспективе Украина, Польша, Румыния, страны Балтии и другие государства восточного фланга НАТО должны создать интегрированную систему региональной противовоздушной и противоракетной обороны — от Балтийского до Черного моря.

Речь идет не только о размещении дополнительных комплексов ПВО или привлечении истребительной авиации. Прежде всего это формирование единой картины воздушной обстановки, оперативный обмен разведывательной информацией, обеспечение совместимости систем управления, согласование правовых механизмов и процедур реагирования, совместная подготовка персонала и развитие многоуровневой противовоздушной обороны.

В такой архитектуре безопасности Украина должна рассматриваться не исключительно как получатель военной помощи, а как полноценный партнер, обладающий уникальным практическим опытом противодействия массированным ракетно-дроновым атакам.

Отдельным вопросом остается характер нарушений Россией воздушного пространства соседних государств. Не каждый такой инцидент обязательно является результатом сознательного решения Кремля. Однако их систематичность дает основания рассматривать, в частности, версию целенаправленного тестирования оборонных возможностей НАТО, скорости принятия решений, политического единства союзников и их готовности к практическому реагированию.

В этом контексте нельзя исключать, что Москва пытается определить границы допустимого, постепенно повышая уровень угроз и проверяя реакцию Альянса. В то же время преднамеренный характер каждого отдельного инцидента требует надлежащего доказательного подтверждения.

В ближайшей перспективе наиболее реалистичным сценарием является дальнейшее укрепление национальных систем ПВО Польши и Румынии, расширение обмена информацией с Украиной и углубление военной координации. Создание эффективного механизма трансграничного перехвата потребует отдельных политических, военных и международно-правовых договоренностей.

Российские ракеты и беспилотники не воспринимают государственные границы как непреодолимое препятствие. Соответственно, система защиты также должна основываться на трансграничной координации.

Польша начинает переходить от процедур мирного времени к процедурам реагирования на реальную военную угрозу. Однако до создания совместного воздушного щита над Украиной предстоит пройти значительный политический путь.

Безопасность украинского неба и безопасность восточного фланга НАТО — это не две отдельные стратегические проблемы, а взаимосвязанные составляющие единой региональной системы безопасности.

И именно с такого понимания угрозы должно начинаться формирование новой архитектуры европейской обороны.

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