Евгений Дикий
МНЕНИЕ
ЦИК обработал 100% бюллетеней с зарубежных участков. Лидер – "Евросолидарность"
2019-07-22 09:59:18
Петр Порошенко / Фото: president.gov.ua
В тройке также оказались "Слуга народа" и "Голос". А за "Оппоплатформу" за границей голосуют не так хорошо, как в Украине
ЦИК обработала 100% протоколов на 102 избирательных участках за границей.
Результаты голосования публикуются на сайте Центризбиркома.
"Европейскую солидарность" за рубежом поддержали 29,55% избирателей. С небольшим отставанием за "ЕС" идет "Слуга народа" - 28,13% голосов.
В тройке лидеров с 19,67% также оказался "Голос" Святослава Вакарчука.
Примечательно, что "Оппоплатформе" за пределами Украины удалось заручиться только 3,60% поддержки избирателей.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Слуга народа" работает над проектом коалиционного соглашения.
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На заграничных избирательных участках лидируют "Европейская солидарность" и "Слуга народа".
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Экс-заместитель главы Киевского городского совета в период правления Леонида Черновецкого Олесь Довгий выигрывает на одномандатном округе № 102 в Кировоградской области.
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В ряде мажоритарных округов на досрочных выборах в Верховную Раду уверенно лидируют или побеждают действующие народные депутаты.
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ЦИК обработала 32,29% бюллетеней. В Раду проходят пять партий – "Слуга народа", "Оппоплатформа", "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос".
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Голосование на досрочных выборах в Раду официально завершилось – закрылся последний избирательный участок в Сан-Франциско, в США.