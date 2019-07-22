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ЦИК обработал 100% бюллетеней с зарубежных участков. Лидер – "Евросолидарность"

2019-07-22 09:59:18

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ЦИК обработал 100% бюллетеней с зарубежных участков. Лидер – "Евросолидарность"

Петр Порошенко / Фото: president.gov.ua

В тройке также оказались "Слуга народа" и "Голос". А за "Оппоплатформу" за границей голосуют не так хорошо, как в Украине

ЦИК обработала 100% протоколов на 102 избирательных участках за границей.

Результаты голосования публикуются на сайте Центризбиркома.

"Европейскую солидарность" за рубежом поддержали 29,55% избирателей. С небольшим отставанием за "ЕС" идет "Слуга народа" - 28,13% голосов.

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В тройке лидеров с 19,67% также оказался "Голос" Святослава Вакарчука.

Примечательно, что "Оппоплатформе" за пределами Украины удалось заручиться только 3,60% поддержки избирателей.

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