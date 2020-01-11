Баканов: Иран подтвердил версию СБУ о крушении боинга

СБУ рассматривала человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы

Признание иранских военных, что они по ошибке сбили самолет МАУ возле Тегерана подтвердило версию расследования, к которой склонялась СБУ. Об этом заявил глава спецслужбы Иван Баканов.

"Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях - столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию", – заявил Баканов.

По его словам, СБУ рассматривала человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы – работу зенитно-ракетного комплекса в ручном, а не автоматическом режиме.

Напомним, в СНБО после авиакатастрофы сообщили, что рассматривают семь версий, одной из которых было попадание ракеты. При этом официальные лица не отдавали предпочтение ни одной из версий и призывали дождаться результатов расследования. Только вчера вечером в СБУ, спустя почти сутки после соответствующих заявлений ряда лидеров западных стран и встречи президента Владимир Зеленского с американским посольством, сообщили, что две приоритетные версии – это попадание ракеты и теракт.

Как ранее сообщал Фокус:

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Извинения от имени всей страны уже принес и президент Ирана Хасан Рухани. Авиакатастрофу он назвал "ужасной ошибкой".