Белорусское ТВ покажет перехват разговора о фальсификации отравления Навального

Речь идет о секретных телефонных переговорах Варшавы и Берлина о том, что российского оппозиционера якобы никто не травил.

Сегодня вечером по белорусскому телевидению покажут запись разговора польских и немецких властей о том, что отравлении Навального "новичком" на самом деле фейк. Речь идет о записи, которую на днях перехватили белорусские спецслужбы и о наличии которой вчера, 3 августа, заявил белорусский лидер, попутно пообещав передать ее РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

"Никакого отравления Навального не было, это фальсификация", – сказал накануне Лукашенко, ссылаясь на перехваченный разговор Варшавы и Берлина. Эта новость вчера стала топовой во многих мировых СМИ. Ожидаемо, Германия сей факт отрицает, мол все это "само собой, неправда". Окей. Для особо неверующих решили раскрыть детали того самого разговора. Как стало известно Пулу Первого – сегодня записи передадут на ТВ", – сообщается в публикации.

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Далее канал добавляет: "Поэтому, как бы многие не "любили" отечественное телевидение, рекомендуем все же сегодня посмотреть вечерние новости на госканалах. Будет очень увлекательно".

Напомним, вчера, 3 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным заявил, что по данным белорусской радиоразведки, российского оппозиционера Алексея Навального никто не травил, а канцлер Германии Ангела Меркель совершила фальсификацию.

Позавчера, 2 сентября, лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Навальный стал жертвой преступления". В частности, Меркель сообщила, что "кто-то пытался заставить его замолчать" и потребовала ответов от Москвы.

20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального беспрепятственно вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".