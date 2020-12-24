Последнее видео с Кернесом. На странице покойного мэра Харькова опубликовали мемориальный ролик

Прощальное видео посвящено жизни и мэрству Геннадия Кернеса.

24 декабря 2020 года на странице покойного Геннадия Кернеса в Telegram опубликовали видео, которым семья и близкие покойного мэра Харькова прощались с ним.

"С этого дня — страницы лучшего мэра Харькова в соцсетях становятся мемориальными. На них всегда можно будет зайти и посмотреть, что волновало этого великого человека, чем он хотел поделиться с харьковчанами, о чем он думал", — сказано в описании видео.

Его авторы отметили, что семье, друзьям и коллегам всегда будет не хватать Кернеса, который доказал для них, что "незаменимые люди есть".

"Мы все и всегда будем помнить его девиз "Любить Харьков — работать для людей!". Вечная память Геннадию Кернесу", — написали в прощальной публикации.

Само видео посвящено Харькову, его преображениям в последние годы, жизни и работе Кернеса. В частности, в видео можно увидеть фрагменты общения покойного мэра Харькова с горожанами, из его рабочих встреч, публичных выступлений, фотографии с его близкими и друзьями.

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Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений вызванных коронавирусом. 22 октября Родион Гайсинский сообщил, у мэра Харькова уже нет коронавируса, но ему долечивали осложнения простреленного во время покушения в 2014 году легкого. 11 декабря стало известно об ухудшении здоровья мэра Харькова: у него отказала вторая почка.

Похоронили его 23 декабря на кладбище №2 в Харькове. В течение дня проходила прощальная церемония. Жители Харькова выстраивались в огромную очередь, чтобы попрощаться с усопшим мэром. На похороны приехал целый ряд политиков, в том числе мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Евгений Мураев, экс-мэр Харькова Михаил Добкин и нардеп Вадим Новинский.

После смерти Кернеса в городском совете Харькова заявили, что в городе в честь усопшего градоначальника установят памятник либо назовут улицу.