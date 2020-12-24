Как она выглядит: в сети появилась фотография дочери Геннадия Кернеса, - СМИ

В СМИ матерью 11-летней Сони Кернес называют бизнесвумен Ольгу Муравицкую.

Издание kp.ua опубликовало фотографию якобы той самой 11-летней Софии Кернес, дочери покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, которая, по словам бизнесмена Павла Фукса, живет с мамой в Лондоне. Матерью девочки называют бизнесвумен Ольгу Муравицкую, которая является официальным дистрибьютором японской детской одежды Miki House.

[ + – ] Предполагаемая дочь Кернеса с Ольгой Муравицкой Фото: chance4traveller.com

А издание dialog.ua публиковало фотографию с 9 мая 2019 года, на которой рядом с Кернесом стояла похожая девочка.

[ + – ] Предполагаемая дочь Кернеса Фото: dialog.ua

Издание kp.ua написало, что у Ольги Муравицкой есть еще одна дочь, которая младше дочери от Кернеса.

Отметим, ранее близкий друг Кернеса, Павел Фукс, заявил, что у покойного мэра Харькова кроме пасынка Родиона Гайсинского и родных сыновей Кирилла Кернеса и Даниила Привалова, осталась 11-летняя дочь София, проживающая в Лондоне.

Кроме того, в 2015 году София Геннадьевна Кернес стала обладательницей квартиры в элитном жилом комплексе в Киеве. По данным издания "Наші гроші", трехкомнатное жилье в ЖК "Новопечерские липки" на ул. Драгомирова, 5 ей подарили.

А 24 декабря 2020 года в общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" сообщили, что последняя жена Кернеса, Оксана Гайсинская, переписала свою долю в бизнесе по торговле одеждой и обувью на мать Софии Кернес, Ольгу Муравицкую.

Напомним, Геннадий Кернес скончался 16 декабря в немецкой клинике "Шарите", где проходил лечение от осложнений после коронавируса. Похоронили его 23 декабря на кладбище №2 в Харькове. В течение дня проходила прощальная церемония. Жители Харькова выстраивались в огромную очередь, чтобы попрощаться с усопшим мэром. На похороны приехал целый ряд политиков, в том числе мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Евгений Мураев, экс-мэр Харькова Михаил Добкин и нардеп Вадим Новинский.

После смерти Кернеса в городском совете Харькова заявили, что в городе в честь усопшего градоначальника установят памятник либо назовут улицу.