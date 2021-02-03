США поддержали санкции против 112 Украина, NewsOne и Zik

В посольстве США в Украине заявили, что "все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне".

США поддержали санкции Украины против каналов "112 Украина", Zik и NewsOne. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренного влияния России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств", — сказано в сообщении посольства.

Ранее представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявил, что в ЕС "чрезвычайно положительно" отнеслись к введению санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

По данным СМИ, заседание СНБО, на котором принималось решение о санкциях, проходило не в традиционном формате. Основанием для введения санкций против телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина стало расследование Службы безопасности. Сотрудники спецслужбы установили, что поставка по схеме угля с оккупированных территорий Донбасса способствует финансированию терроризма.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Как заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко, решение о принятии санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности и принималось молниеносно.