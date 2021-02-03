США підтримали санкції проти 112 Україна, NewsOne і Zik

У посольстві США в Україні заявили, що "всі повинні працювати разом, щоб не дозволяти застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні".

США підтримали санкції України проти каналів "112 Україна", Zik і NewsOne. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Україні.

"США підтримують зусилля з протидії зловмисного впливу Росії, докладені вчора Україною на захист свого суверенітету і територіальної цілісності відповідно до українського законодавства. Ми всі повинні працювати разом, щоб не дозволяти застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав", — сказано в повідомленні посольства.

Раніше представник України при Євросоюзі Микола Точицький заявив, що в ЄС "надзвичайно позитивно" поставилися до введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Нагадаємо: Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Медведчука і його каналів. Мовлення телеканалів уже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

За даними ЗМІ, засідання РНБО, на якому ухвалювалося рішення про санкції, проходило не в традиційному форматі. Підставою для введення санкцій проти телеканалів ZIK, NewsOne і 112 Україна стало розслідування Служби безпеки. Співробітники спецслужби встановили, що постачання за схемою вугілля з окупованих територій Донбасу сприяє фінансуванню тероризму.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись при голосуванні на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Як заявив колишній народний депутат Сергій Лещенко, рішення про прийняття санкцій щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK готувалося в повній секретності й ухвалювалося дуже швидко.