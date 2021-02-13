На втором форуме "Украина 30" Владимир Зеленский обсудит с экспертами тарифы

На форуме обсудят цены на газ, водоснабжение, тепловую и электрическую энергию, а также влияние на тарифы временной оккупации части Донбасса и Крыма.

В понедельник, 15 февраля, в Киеве стартует трехдневный Всеукраинский форум "Украина 30. Платежки", организованный президентом Владимиром Зеленским. Как говорится на странице форума в Facebook, темой мероприятия станут тарифы.

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На мероприятии, которое продлится до 17 февраля, будут обсуждаться, в частности, цены на газ, водоснабжение, тепловую и электрическую энергию. Ожидается, что присутствующие, среди которых будут украинские должностные лица и международные эксперты, обсудят причины и предпосылки роста цен, совершенствование рынка, влияние временной оккупации части Донбасса и Крым на стоимость тарифов, а также курс страны на энергетическую независимость.

Это будет уже второй форум "Украина 30", организованный президентом. На первом, который открылся 8 февраля и продлился три дня, обсуждались проблемы и вопросы, связанные с пандемией коронавируса.

На мероприятии глава государства заявил, что власть смогла взять ситуацию с коронавирусом под контроль, несмотря на "наследство", оставленное предшественниками. В онлайн-режиме на форуме присутствовали директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Напомним, с 1-го января 2021 года повысились цены на распределение газа для населения. В некоторых регионах тариф возрос в два раза. Это не единственное повышение тарифов, влияющее на конечную стоимость газа для населения. А перед новым годом, буквально "под елочку", компания "Нафтогаз Украины" повысила стоимость газа на 14%. Глава "Жилищного союза Украины" Александр Скубченко заявил, что новые коммунальные тарифы сделали Владимира Зеленского лидером антирейтинга 2020 года.

Несогласные с повышением цен на газ и свет начали выходить выходить в разных регионах Украины на массовые акции протеста.

Позже Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила предельный тариф на распределение газа до 1,79 грн за кубометр.