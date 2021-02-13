На другому форумі "Україна 30" Володимир Зеленський обговорить з експертами тарифи

На форумі обговорять ціни на газ, водопостачання, теплову та електричну енергію, а також вплив на тарифи тимчасової окупації частини Донбасу і Криму.

У понеділок, 15 лютого, в Києві стартує трьохденний Всеукраїнський форум "Україна 30. Платіжки", організований президентом Володимиром Зеленським. Як йдеться на сторінці форуму в Facebook, темою заходу стануть тарифи.

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На заході, який триватиме до 17 лютого, обговорюватимуться, зокрема, ціни газ, водопостачання, теплову та електричну енергію. Очікується, що присутні, серед яких будуть українські посадовці і міжнародні експерти, обговорять причини і передумови зростання цін, вдосконалення ринку, вплив тимчасової окупації частини Донбасу і Криму на вартість тарифів, а також курс країни на енергетичну незалежність.

Це буде вже другий форум "Україна 30", організований президентом. На першому, який відкрився 8 лютого і тривав три дні, обговорювалися проблеми і питання, повʼязані з пандемією коронавирусу.

На заході голова держави заявив, що влада змогла взяти ситуацію з коронавірусом під контроль, не дивлячись на "спадок", залишений попередниками. В онлайн-режимі на форумі були присутні директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Аданом Гебрейесус і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо: з 1-го січня 2021 року підвищилися ціни на розподіл газу для населення. У деяких регіонах тариф зріс у два рази. Це не єдине підвищення тарифів, що впливає на кінцеву вартість газу для населення. А перед новим роком, буквально "під ялинку", компанія "Нафтогаз України" підвищила вартість газу на 14%. Голова "Житлового союзу України" Олександр Скубченко заявив, що нові комунальні тарифи зробили Володимира Зеленського лідером антирейтингу 2020 року.

Незгодні з підвищенням цін на газ і світло почали виходити в різних регіонах України на масові акції протесту.

Пізніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) знизила граничний тариф на розподіл газу до 1,79 грн за кубометр.