"Готовят брусчатку": полиция просит убрать авто с Банковой перед акцией за Стерненко (фото)

Владельцев авто решили предупредить, что в ходе запланированной на субботу акции их транспортные средства могут повредить.

На улице Банковой, где находится Офис президента, водители стали находить на своих автомобилях записки, в которых якобы Национальная полиция Украины из-за запланированного митинга просит отогнать транспортные средства в другое место, чтобы избежать повреждений. Соответствующую фотографию в пятницу, 26 февраля, опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

"Уважаемый владелец транспортного средства, в связи с проведением масштабных массовых мероприятий 27.02.2021, просим вас убрать ваше ТС с улицы Банковой, чтобы избежать повреждений, которые могут появиться в результате проведения мероприятий. Спасибо за понимание", – написано на листе бумаги.

Фото: Pavlovsky News

Автор записки – Владимир – оставил свой номер телефона, чтобы владельцы автомобилей обращались к нему за информацией. Фокус позвонил по этому номеру, однако никто не ответил на звонок.

В свою очередь, Telegram-канал, опубликовавший снимок с запиской, сообщает, что по указанному номеру отвечает сотрудник полиции и предупреждает, что имеется информация о якобы заготовке брусчатки к завтрашней акции в поддержку экс-главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которому Приморский райсуд Одессы дал 7 лет и 3 месяца тюрьмы за похищение депутата Одесского горсовета.

Напомним, 23 февраля 2021 года Приморский райсуд Одессы осудил Сергея Стерненко на 7 лет и три месяца за похищение депутата Одесского горсовета с целью получения 300 гривен выкупа. У осужденного конфискуют половину всего имущества. После оглашения решения суда под зданием произошли стычки с полицией. Партия "Голос" из-за решения суда анонсировала сбор подписей за отставку генпрокурора Венедиктовой.

Экс-депутат Коминтерновского района Одесской области Сергей Щербич, пострадавший в уголовном деле в отношении активиста Сергея Стерненко, рассказал о похищении и пытках, по которым суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы "Правого сектора" в Одессе.

Акция в поддержку Стерненко должна начаться под Офисом президента 27 февраля в 12.00.

Сам он после приговора отметил, что будет подавать апелляцию и призвал своих сторонников выходить на протесты.

Представители общественной организации "Движение сопротивления капитуляции" организовала проведение акции протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис президента Украины, призвав всех неравнодушных присоединиться к мероприятию. Акция в поддержку помещенного в СИЗО Стерненко проходила во Львове. И еще одна акция "Free Sternenko" — под зданием Харьковской ОГА.