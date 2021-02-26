"Готують бруківку": поліція просить прибрати авто з Банкової перед акцією за Стерненка (фото)

Власників авто вирішили попередити, що під час запланованої на суботу акції їхні транспортні засоби можуть пошкодити.

На вулиці Банковій, де знаходиться Офіс президента, водії почали знаходити на своїх автомобілях записки, в яких нібито Національна поліція України через запланований мітинг просить відігнати транспортні засоби в інше місце, щоб уникнути пошкоджень. Відповідну фотографію в п'ятницю, 26 лютого, опублікував Telegram-канал PavlovskyNews.

"Шановний власнику транспортного засобу, у зв'язку з проведенням масштабних масових заходів 27.02.2021, просимо вас прибрати ваш ТС із вулиці Банкової, щоб уникнути пошкоджень, які можуть з'явитися внаслідок проведення заходів. Дякую за розуміння", — написано на аркуші паперу.

Фото: Pavlovsky News

Автор записки — Володимир — залишив свій номер телефону, щоб власники автомобілів зверталися до нього за інформацією. Фокус подзвонив за цим номером, однак ніхто не відповів на дзвінок.

Зі свого боку, Telegram-канал, який опублікував знімок із запискою, повідомляє, що за вказаним номером відповідає співробітник поліції та попереджає, що є інформація про нібито заготівлі бруківки до завтрашньої акції на підтримку екс-глави одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка, якому Приморський райсуд Одеси дав 7 років і 3 місяці тюрми за викрадення депутата Одеської міськради.

Нагадаємо, 23 лютого 2021 року Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка на 7 років і 3 місяці за викрадення депутата Одеської міськради з метою отримання 300 гривень викупу. У засудженого конфіскують половину всього майна. Після оголошення рішення суду під будівлею відбулися сутички з поліцією. Партія "Голос" через рішення суду анонсувала збір підписів за відставку генпрокурорки Венедіктової.

Екс-депутат Комінтернівського району Одеської області Сергій Щербич, потерпілий у кримінальній справі щодо активіста Сергія Стерненка, розповів про викрадення й катування, за якими суд виніс обвинувальний вирок стосовно колишнього глави "Правого сектору" в Одесі.

Акція на підтримку Стерненка повинна початися під Офісом президента 27 лютого о 12:00.

Сам він після вироку зазначив, що подаватиме апеляцію і закликав своїх прихильників виходити на протести.

Представники громадської організації "Рух опору капітуляції" організували проведення акції протесту в Києві на вул. Банковій, де розташований Офіс президента України, закликавши всіх небайдужих приєднатися до заходу. Акція на підтримку поміщеного в СІЗО Стерненка проходила у Львові. І ще одна акція "Free Sternenko" — під будівлею Харківської ОДА.