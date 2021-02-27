На акции в поддержку Стерненко не будет границ, люди смогут мирно и без оружия протестовать, - МВД

Геращенко призвал участников акции вести протест мирно, а не брызгать в глаза силовиков слезоточивым газом.

Во время акции протеста сторонников Сергея Стерненко, запланированной на сегодня, в 12:00, не будет никаких границ и граждане смогут свободно митинговать на улице Банковой в центре Киева.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает пресс-служба МВД.

Геращенко призвал участников акции не проявлять насилия. А правоохранители, по его словам, проследят за тем, чтобы акция была мирной.

"В 12:00 мы ждем всех людей, которые хотят мирно высказать свой протест против приговора господину Стерненко и господину Демчаку. Они имеют на это право, но на мирный протест. Это не тогда, когда будут бить снова полицейских и нацгвардейцев, брызгать им в глаза слезоточивым газом. Не надо заниматься насилием, хотя я знаю, что отдельная категория лиц идет туда именно для того, чтобы бить, уничтожать полицейских и нацгвардийцев. А они этого не заслуживают", – заявил Геращенко.

Видео с 02:01:10:

[ + – ] Эфир программы "Свобода слова Савика Шустера"

Ранее сообщалось, что на улице Банковой, где находится Офис президента, водители стали находить на своих автомобилях записки, в которых якобы Национальная полиция Украины из-за запланированного митинга просит отогнать транспортные средства в другое место, чтобы избежать повреждений.

Напомним, 23 февраля 2021 года Приморский райсуд Одессы осудил Сергея Стерненко на 7 лет и три месяца за похищение депутата Одесского горсовета с целью получения 300 гривен выкупа. У осужденного конфискуют половину всего имущества. После оглашения решения суда под зданием произошли стычки с полицией. Партия "Голос" из-за решения суда анонсировала сбор подписей за отставку генпрокурора Венедиктовой.

Экс-депутат Коминтерновского района Одесской области Сергей Щербич, пострадавший в уголовном деле в отношении активиста Сергея Стерненко, рассказал о похищении и пытках, по которым суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы "Правого сектора" в Одессе.