На акції в підтримку Стерненка не буде кордонів, люди зможуть мирно й без зброї протестувати, - МВС

Геращенко закликав учасників акції вести протест мирно, а не бризкати в очі силовиків сльозогінним газом.

Під час акції протесту прихильників Сергія Стерненка, запланованої сьогодні, о 12:00, не буде ніяких кордонів і громадяни зможуть вільно мітингувати на вулиці Банковій в Києві.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає прес-служба МВС.

Геращенко закликав учасників акції не проявляти насильства. А правоохоронці, за його словами, простежать за тим, щоб акція була мирною.

"О 12:00 ми чекаємо всіх людей, які хочуть мирно висловити свій протест проти вироку пану Стерненко і пану Демчаку. Вони мають на це право, але на мирний протест. Це не тоді, коли будуть бити знову поліцейських і нацгвардійців, бризкати їм в очі сльозогінним газом. Не треба займатися насильством, хоча я знаю, що окрема категорія осіб йде туди саме для того, щоб бити, знищувати поліцейських і нацгвардійців. А вони цього не заслуговують", — заявив Геращенко.

Відео з 02.01.10:

[ + – ] Ефір програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Раніше повідомлялося, що на вулиці Банковій, де знаходиться офіс президента, водії стали знаходити на своїх автомобілях записки, в яких нібито Національна поліція України через запланований мітинг просить відігнати транспортні засоби в інше місце, щоб уникнути пошкоджень.

Нагадаємо, 23 лютого 2021 року Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка на 7 років і три місяці за викрадення депутата Одеської міськради з метою отримання 300 гривень викупу. У засудженого конфіскують половину всього майна. Після оголошення рішення суду під будівлею відбулися сутички з поліцією. Партія "Голос" через рішення суду анонсувала збір підписів за відставку генпрокурора Венедиктової.

Екс-депутат Комінтернівського району Одеської області Сергій Щербіч, потерпілий у кримінальній справі щодо активіста Сергія Стерненка, розповів про викрадення й катування, за якими суд виніс обвинувальний вирок стосовно колишнього глави "Правого сектора" в Одесі.