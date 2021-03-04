Шмыгаль рассказал, когда всех потребителей начнут обеспечивать украинским газом

Премьер заявил, что тарифные протесты в начале 2021 года вспыхнули из-за того, что люди не были готовы сами отслеживать цену на газ и быстро менять поставщика.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, по оптимистичному прогнозу, к 2025 году добыча газа в стране вырастет к достаточному для полного самообеспечения уровню. Об этом рассказал Шмыгаль Фокусу.

Так, государство продало "Нафтогазу" спецразрешение на Юзовское газоносное месторождение, передало шельф Черного моря и заключило восемь соглашений о разделе продукции, из которых половина — это "Нафтогаз", другая часть — четыре частные компании.

"Впервые частные компании будут добывать газ, а прибыль от добычи будет разделена между ними и государством. Только в разведку этих газоносных месторождений будет вложено 10 млрд грн. Если говорить оптимистично, то благодаря этому мы планируем, что с 2025-го добыча газа в Украине должна вырасти до объема, способного закрыть потребности всех потребителей страны", — сказал Шмыгаль.

Также премьер, комментируя массовые протесты, которые начались по стране в начале 2021 года из-за повышения цены на газ, заявил, что ошибкой розничного рынка газа было то, что население нуждается в прогнозированной стоимости.

"Они не готовы отслеживать цену и быстро менять поставщика. Исправление этой ошибки — запуск всеми поставщиками годового продукта, тогда потребители будут понимать, сколько стоит и будет стоить газ. А Минсоцполитики сможет детально подсчитать субсидии", — отметил Шмыгаль.

Впрочем, премьер отметил, что реформа рынка газа будет продолжаться.

"До конца второго квартала по умолчанию годовой продукт будет основным. А значит, необходимость регулировать рынок из-за ежемесячных прыжков цены отпадёт сама собой. При этом каждый потребитель будет иметь возможность и право перейти на месячный продукт и попробовать в течение 12 месяцев управлять ценой на газ в ежемесячном режиме", — подчеркнул Шмыгаль.

С полной версией интервью Шмыгаля Фокусу можно ознакомиться по этой ссылке.

Ранее СМИ сообщали, что годовой тариф на газ начнет действовать с 1 апреля. Источник в Кабмине рассказал, что потребители газа смогут в любой момент переходить с "годового" тарифа на "месячный" и обратно, выбирая лучшую для себя цену.

Напомним, с начала 2021 года по всей стране проходили массовые протесты из-за роста цены на газ. По итогу правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр, который будет действовать до 31 марта.

Во время форума "Украина 30. Платежка" исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Кабмин работает над решением, которое позволит до конца этого года сохранить цену на газ для бытовых потребителей на уровне не выше 6,99 грн.

Также Фокус разбирался какую цену на газ установили компании в марте.