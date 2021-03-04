Шмигаль розповів, коли всіх споживачів почнуть забезпечувати українським газом

Прем'єр заявив, що тарифні протести на початку 2021 року спалахнули через те, що люди не були готові самі відстежувати ціну на газ і швидко змінювати постачальника.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що, за оптимістичним прогнозом, до 2025 року видобуток газу в країні виросте до достатнього для повного самозабезпечення рівня. Про це розповів Шмигаль Фокусу .

Так, держава продала "Нафтогазу" спецдозвіл на Юзівське газоносне родовище, передало шельф Чорного моря і уклало вісім угод про розподіл продукції, з яких половина — це "Нафтогаз", інша частина — чотири приватні компанії.

"Вперше приватні компанії добуватимуть газ, а прибуток від видобутку буде розділений між ними і державою. Тільки в розвідку цих газоносних родовищ буде вкладено 10 млрд грн. Якщо говорити оптимістично, то завдяки цьому ми плануємо, що з 2025-го видобуток газу в Україні має зрости до обсягу, здатного закрити потреби всіх споживачів країни", — сказав Шмигаль.

Також прем'єр, коментуючи масові протести, які почалися в країні на початку 2021 року через підвищення ціни на газ, заявив, що помилкою роздрібного ринку газу було те, що населення потребує прогнозованої вартості.

"Вони не готові відстежувати ціну і швидко змінювати постачальника. Виправлення цієї помилки — запуск усіма постачальниками річного продукту, тоді споживачі розумітимуть, скільки коштує і коштуватиме газ. А Мінсоцполітики зможе детально підрахувати субсидії", — зазначив Шмигаль.

Втім, прем'єр зазначив, що реформа ринку газу триватиме.

"До кінця другого кварталу за замовчуванням річний продукт буде основним. А отже, необхідність регулювати ринок через щомісячні стрибки ціни відпаде сама собою. При цьому кожен споживач матиме можливість і право перейти на місячний продукт і спробувати протягом 12 місяців управляти ціною на газ у щомісячному режимі", — підкреслив Шмигаль.

З повною версією інтерв'ю Шмигаля Фокусу можна ознайомитися за цим посиланням .

Раніше ЗМІ повідомляли, що річний тариф на газ почне діяти з 1 квітня. Джерело в Кабміні розповіло, що споживачі газу зможуть в будь-який момент переходити з "річного" тарифу на "місячний" і назад, вибираючи кращу для себе ціну.

Нагадаємо, з початку 2021 року по всій країні проходили масові протести через зростання ціни на газ. У підсумку уряд встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр, яка діятиме до 31 березня.

Під час форуму "Україна 30. Платіжка" виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що Кабмін працює над рішенням, яке дозволить до кінця цього року зберегти ціну на газ для побутових споживачів на рівні не вище 6,99 грн.

Також Фокус розбирався яку ціну на газ встановили компанії в березні.