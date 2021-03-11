Под новые санкции СНБО может попасть предприятие бизнесмена Сергея Курченко, - Данилов

Ведомство поручило проверить компанию "Донецкоблгаз". В случае выявления нарушений его национализируют.

На очередном заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которое прошло 11 марта 2021 года, было принято решение поручить проверку компании "Донецкоблгаз". Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на пресс-конференции по итогам встречи.

"Владельцем Донецкоблгаза являются компании, зарегистрированные почему-то в Гонконге. В случае выявления нарушений, Донецкоблгаз будет возвращен в государственную сферу управления", — сказал Данилов.

Отметим, по информации СМИ, компанию "Донецкоблгаз" контролирует украинский олигарх Сергей Курченко.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых – и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.

По итогам заседания СНБО 26 февраля под санкции СНБО попал бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко и еще 8 военнослужащих. Их лишили всех воинских званий и госнаград.

9 марта сообщалось, что СБУ вызвала Виктора Медведчука на допрос в рамках расследования дела о государственной измене. Как предположил источник, правоохранители проверяют информацию из недавно опубликованного в СМИ якобы телефонного разговора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова в 2014 году.