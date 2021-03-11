Під нові санкції РНБО може потрапити підприємство бізнесмена Сергія Курченка, — Данилов

Відомство доручило перевірити компанію "Донецькоблгаз". У разі виявлення порушень її націоналізують.

На черговому засіданні Ради нацбезпеки й оборони (РНБО), яке відбулося 11 березня 2021 року було ухвалене рішення доручити перевірку компанії "Донецькоблгаз". Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов на прес-конференції за підсумками зустрічі.

"Власником Донецькоблгазу є компанії, зареєстровані чомусь в Гонконзі. У разі виявлення порушень, Донецькоблгаз буде повернений в державну сферу управління", — сказав Данилов.

Зазначимо, за інформацією ЗМІ, компанію "Донецькоблгаз" контролює український олігарх Сергій Курченко.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" та "NewsOne". Мовлення телеканалів було припинене. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

19 лютого РНБО рекомендувала Зеленському ввести санкції ще проти низки компаній і 8 фізосіб осіб, серед яких — власне і Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.

За підсумками засідання РНБО 26 лютого за санкції РНБО потрапив колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-глава СБУ Олександр Якименко та ще 8 військовослужбовців. Їх позбавили всіх військових звань і державних нагород.

9 березня повідомлялося, що СБУ викликала Віктора Медведчука на допит у рамках розслідування справи про державну зраду. Як припустило джерело, правоохоронці перевіряють інформацію з нещодавно опублікованої в ЗМІ нібито телефонної розмови Медведчука та колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова в 2014 році.