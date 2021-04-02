В МИД России назвали фейком информацию о возможном военном конфликте с Украиной

В дипломатическом ведомстве утверждают, что "Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с Украиной, тем более военном".

Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной, заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, сообщило агентство "РИА Новости".

"Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией – это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с Украиной, тем более военном", – сказал дипломат.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "весьма пугающей" ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе. По его словам, отмечаются множественные провокации со стороны украинских вооруженных сил.

Песков отметил, что Россия не может обеспечить всеобъемлющее перемирие, поскольку "она не является участницей этого конфликта".

Напомним, 31 марта издание The New York Times сообщило, что Россия перебросила 4 тысячи солдат к границам Украины. Из-за этого США привели свои войска в максимальную боевую готовность на территории Европы.

1 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов заявил, что перемещение солдат и военной техники Вооруженных сил РФ ни для кого не несет угрозы.

В тот же день состоялся телефонный разговор между Министром обороны Украины Андреем Тараном и главой Пентагона Ллойдом Остином, во время которого представитель США пообещал, что Штаты "не оставят Украину наедине" с РФ в случае обострения ситуации на Донбассе.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия "пытается создать атмосферу угрозы" на границе.

Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в комментарии изданию "Голос Америки" заявил, что, по его мнению, Россия начала перебрасывать войска на границу с Украиной и на временно оккупированные территории сразу по нескольким причинам.

"Я думаю, это умышленная чрезмерная реакция на риторику США. Когда президента Байдена спросили считает ли он считает Путина убийцей, он сказал "да". Поэтому я думаю, сейчас они пытаются накалить обстановку, чтобы дать отпор администрации Байдена", — заявил Волкер.