В МЗС Росії назвали фейком інформацію про можливий військовий конфлікт з Україною

У дипломатичному відомстві стверджують, що "Росія не зацікавлена в будь-якому конфлікті з Україною, тим більше військовому".

Москва не зацікавлена у військовій конфронтації з Україною, заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, повідомило агентство "РІА Новини".

"Я впевнений, що всі розмови про якийсь прийдешній конфлікт України з Росією — це приклад чергового фейку, який поширює, насамперед, українська влада. Росія не зацікавлена в будь-якому конфлікті з Україною, тим більше військовому", — сказав дипломат.

При цьому прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "дуже лякливою" ситуацію на лінії зіткнення на Донбасі. За його словами, зазначаються множинні провокації з боку українських збройних сил.

Пєсков зазначив, що Росія не може забезпечити всеосяжне перемирʼя, оскільки "вона не є учасницею цього конфлікту".

Нагадаємо, 31 березня видання The New York Times повідомило, що Росія перекинула 4 тисячі солдатів до кордонів України. Через це США привели свої війська в максимальну бойову готовність на території Європи.

1 квітня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів заявив, що переміщення солдатів і військової техніки Збройних сил РФ ні для кого не несе загрози.

Того ж дня відбулася телефонна розмова між Міністром оборони України Андрієм Тараном і главою Пентагону Ллойдом Остіном, під час якого представник США пообіцяв, що Штати "не залишать Україну наодинці" з РФ у разі загострення ситуації на Донбасі.

1 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія "намагається створити атмосферу загрози" на кордоні.

Колишній спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер у коментарі виданню "Голос Америки" заявив, що, на його думку, Росія почала перекидати війська на кордон з Україною і на тимчасово окуповані території відразу з кількох причин.

"Я думаю, це навмисна надмірна реакція на риторику США. Коли президента Байдена запитали чи вважає він вважає Путіна вбивцею, він сказав "так". Тому я думаю, зараз вони намагаються загострити ситуацію, щоб дати відсіч адміністрації Байдена", — заявив Волкер.