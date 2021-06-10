Треть судей КСУ заблокировали работу, требуя допустить к заседаниям Тупицкого, — СМИ

Сегодня на заседании в КСУ должны были выяснять является ли конституционным ЗУ об украинском языке.

Информационного агентство "Интерфакс.Украина" со ссылкой на свой источник сообщило, что сегодня, 10 июня, шесть судей (из 18) Конституционного суда Украины (КСУ) заблокировали деятельность суда по рассмотрению общественно-важных дел. Сообщается, что причиной такого "шантажа" стало их "ультимативное требование" предоставить бывшему главе КСУ Александру Тупицкому возможность участвовать в заседаниях.

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По информации журналистов, этими судьями являются Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.

Примечательно, что в пресс-службе КСУ агентству рассказали, что Секретариату не поступала подобная информации, отметив, что это могло произойти на закрытой части заседания. В связи с этим подтвердить или опровергнуть информации о блокировке деятельности суда невозможно.

Отмечается, что 10 июня Большая палата КСУ должна была в закрытом режиме заниматься разбирательством касательно конституционности ЗУ об украинском языке.

Напомним, 7 октября 2020 года Конституционный суд принял решение, отменившее статью о незаконном обогащении и заблокировавшее работу НАПК. Из-за этого между КСУ и президентом Владимиром Зеленским начался конфликт. Вскоре парламентарии проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановили полномочия НАПК.

В конце декабря Зеленский выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. В конце февраля президент продлил отстранение Тупицкого еще на два месяца. В конце марта Зеленский отменил указ Виктора Януковича, которым Тупицкого назначено судьей КСУ.