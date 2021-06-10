Третина суддів КСУ заблокувала роботу, вимагаючи допустити до засідань Тупицького, — ЗМІ

Сьогодні на засіданні в КСУ повинні були з'ясовувати, чи є конституційним ЗУ про українську мову.

Інформаційного агентство "Інтерфакс.Україна" з посиланням на своє джерело повідомило, що сьогодні, 10 червня, шість суддів (з 18) Конституційного суду України (КСУ) заблокували діяльність суду з розгляду суспільно-важливих справ. Повідомляється, що причиною такого "шантажу" стала їхня "ультимативна вимога" надати колишньому голові КСУ Олександру Тупицькому можливість брати участь у засіданнях.

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За інформацією журналістів, цими суддями є Віктор Городовенко, Ірина Завгородня, Віктор Кривенко, Олександр Литвинов, Сергій Сас і Петро Філюк.

Примітно, що в пресслужбі КСУ агентству розповіли, що до Секретаріату не надходила подібна інформації, зазначивши, що це могло статися на закритій частині засідання. У зв'язку з цим підтвердити або спростувати інформацію про блокування діяльності суду неможливо.

Зазначається, що 10 червня Велика палата КСУ повинна була в закритому режимі займатися розглядом щодо конституційності ЗУ про українську мову.

Нагадаємо, 7 жовтня 2020 року Конституційний суд прийняв рішення, яке скасувало статтю про незаконне збагачення і заблокувало роботу НАПКА. Через це між КСУ та президентом Володимиром Зеленським почався конфлікт. Незабаром парламентарі проголосували за повернення кримінальної відповідальності і відновили повноваження НАПКА.

У кінці грудня Зеленський видав указ, яким відсторонив Тупицького з посади на два місяці. У кінці лютого президент продовжив відсторонення Тупицького ще на два місяці. У кінці березня Зеленський скасував указ Віктора Януковича, яким Тупицького призначено суддею КСУ.