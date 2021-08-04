НАБУ открыло два дела против СБУ за похищение экс-судьи Чауса

Следствие расценило доставку Службой безопасности Чауса в офис СБУ и его сокрытие как "насильственное исчезновение".

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло два дела в отношении Службы безопасности Украины за действия, которые следствие расценивает как превышение полномочий и незаконное удержание экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Об этом в среду, 4 августа, сообщает издание "Главком" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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По данным журналистов, записи о регистрации уголовных дел появились в Едином реестре досудебных расследований в понедельник, 2 августа.

В частности, детективы НАБУ считают, что задержание Чауса сотрудниками СБУ 30 июля было произведено в нарушение вердикта коллегии судебной палаты касательно рассмотрения дел Апелляционного суда Киева и части 1 статьи 210 Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, бывшего судью должны были передать в ближайший орган досудебного расследования, которым в этом случае является НАБУ.

По мнению детективов, сотрудники СБУ нарушили статью 365 УК "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа". Доставку Чауса в офис СБУ и его сокрытие ведомством в Бюро расценили как "насильственное исчезновение", согласно статье 146-1 УК.

Последняя статья гласит, что "арест, задержание, похищение или лишение свободы человека в какой-либо другой форме, произведенное представителем государства (…) с дальнейшим отказом признать факт такого ареста, задержания (…) или сокрытием данных про судьбу такого человека или место пребывания" наказывается тюремным заключением на срок от трех до пяти лет.

По данным издания, лицам, которые отдали приказ о совершении соответствующих действий или знали о них, но не приняли меры по их прекращению их подчиненными, а также не сообщили об этом в компетентные органы власти, может грозить лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Напомним, в августе 2016 года тогдашнего судью Николая Чауса задержали при получении взятки в $150 тысяч, однако арестовать его не смогли – Верховная Рада не дала на это разрешение. В свою очередь Чаус выехал в Молдову.

3 апреля беглого судью похитили возле жилого дома в Кишиневе.

Журналисты расследователи из Молдовы и Украины сообщали, что к похищению Чауса причастны украинские спецслужбы.

Уже 30 июля Чауса нашли в селе Мазуровка Винницкой области, после чего сотрудники СБУ перевезли его в Киев.

В тот же день сотрудники НАБУ устроили погоню за автомобилем СБУ, чтобы "отбить" у ведомства экс-судью. Однако сделать это Бюро не удалось.

Вечером во вторник, 3 августа, детективы НАБУ задержали Чауса в столичной больнице "Феофания".