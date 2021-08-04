НАБУ відкрило дві справи проти СБУ за викрадення екссудді Чауса

Слідство розцінило доставку Службою безпеки Чауса в офіс СБУ та його приховування як "насильницьке зникнення".

Національне антикорупційне бюро України відкрило дві справи проти Служби безпеки України за дії, які слідство розцінює як перевищення повноважень і незаконне утримання екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса. Про це в середу, 4 серпня, повідомляє видання "Главком" із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За даними журналістів, записи про реєстрацію кримінальних справ з'явилися в Єдиному реєстрі досудових розслідувань у понеділок, 2 серпня.

Зокрема, детективи НАБУ вважають, що затримання Чауса співробітниками СБУ 30 липня було здійснене в порушення вердикту колегії судової палати щодо розгляду справ Апеляційного суду Києва і частини 1 статті 210 Кримінального кодексу України. За версією слідства, колишнього суддю повинні були передати в найближчий орган досудового розслідування, яким у цьому випадку є НАБУ.

На думку детективів, співробітники СБУ порушили статтю 365 КК "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу". Доставку Чауса в офіс СБУ та його приховування відомством у Бюро розцінили як "насильницьке зникнення", згідно зі статтею 146-1 КК.

Остання стаття говорить, що "арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, здійснене представником держави (...) з подальшим відмовою визнати факт такого арешту, затримання (...) або приховуванням даних про долю такої людини або місце перебування" карається тюремним ув'язненням на термін від трьох до п'яти років.

За даними видання, особам, які віддали наказ про вчинення відповідних дій або знали про них, але не вжили заходів щодо їх припинення їхніми підлеглими, а також не повідомили про це в компетентні органи влади, може загрожувати позбавлення волі терміном від п'яти до семи років.

Нагадаємо, в серпні 2016 року тодішнього суддю Миколу Чауса затримали аід час отримання хабара в $150 тисяч, однак заарештувати його не змогли — Верховна Рада не дала на це дозвіл. Зі свого боку Чаус виїхав до Молдови.

3 квітня суддю-втікача викрали біля житлового будинку в Кишиневі.

Журналісти розслідувачі з Молдови та України повідомляли, що до викрадення Чауса причетні українські спецслужби.

Уже 30 липня Чауса знайшли в селі Мазурівка Вінницької області, після чого співробітники СБУ перевезли його до Києва.

У той же день співробітники НАБУ влаштували погоню за автомобілем СБУ, щоб "відбити" у відомства екссуддю. Однак зробити це Бюро не вдалося.

Увечері у вівторок, 3 серпня, детективи НАБУ затримали Чауса в столичній лікарні "Феофанія".