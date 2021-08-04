"СБУ одумалась": Сытник рассказал, как НАБУ узнало о пребывании Чауса в "Феофании"

Директор НАБУ успел провести разговор с главой СБУ Бакановым после выезда детективов к Чаусу.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) узнали о местонахождении экс-судьи Днепровского суда Киева Николая Чауса в столичной клинике "Феофания" из официального сообщения следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в интервью изданию "Зеркало недели" сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

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"О месте нахождения экс-судьи нам официально сообщил руководитель следственного управления СБУ. Такое же письмо было направлено в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), где сегодня в 14:00 будет рассматриваться наше ходатайство о взятии под стражу подозреваемого экс-судьи (на время публикации судебное рассмотрение уже началось – ред). После того как мы получили письмо от СБУ, наши работники выехали в Феофанию, где находились представители СБУ", — заявил руководитель ведомства.

Отвечая на вопрос журналистки о том, почему руководство СБУ, по ее словам, "сделало шаг назад" и раскрыло Бюро информацию о пребывании Чауса в "Феофании", Сытник заявил, что "СБУ, скажем так, одумалась". Директор ведомства также указал, что беглый судья является подследственным НАБУ и во вторник утром антикоррупционный орган сделал очередное официальное заявление по этому поводу.

"Видимо, по совокупности этих факторов и было принято такое решение", — добавил Сытник.

Также он рассказал, что после выезда детективов НАБУ в "Феофанию" у него была беседа с главой СБУ Иваном Бакановым, после чего сотрудники антикоррупционного ведомства составили протокол задержания экс-судьи.

"И поскольку речь идет об обеспечении мероприятий безопасности, то доставку подозреваемого экс-судьи в суд осуществит (уже осуществила – Ред.) СБУ", — сказал Сытник.

Помимо этого, директор НАБУ отметил, что у Бюро нет следственного изолятора и поэтому Чаус находился в СИЗО СБУ перед судебным заседанием. При этом вчера детективы успели провести первоначальные следственные действия по делу Чауса.

"Сейчас самое главное, чтобы суд рассмотрел вопрос о применении меры пресечения, чтобы мы могли завершить расследование", — заявил Сытник.

Напомним, летом 2016 года Чауса задержали при получении взятки в $150 тысяч, однако арестовать его не смогли, так как Верховная Рада не дала на это разрешение. В свою очередь Чаус выехал в Молдову.

3 апреля 2021 года беглого судью похитили возле жилого дома в Кишиневе.

По данным журналистов-расследователей из Молдовы и Украины, к похищению Чауса могли быть причастны украинские спецслужбы.

Уже 30 июля экс-судью нашли в селе Мазуровка Винницкой области, после чего сотрудники СБУ перевезли его в Киев.

В тот же день сотрудники НАБУ устроили погоню за автомобилем СБУ, чтобы "отбить" Чауса у ведомства. Однако сделать это Бюро не удалось.

2 августа НАБУ открыло два дела в отношении СБУ за действия, которые следствие расценивает как превышение полномочий и незаконное удержание Чауса.

Уже вечером во вторник, 3 августа, детективы НАБУ задержали Чауса в столичной больнице "Феофания".