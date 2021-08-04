"СБУ одумалася": Ситник розповів, як НАБУ дізналося про перебування Чауса у "Феофанії"

Директор НАБУ встиг провести розмову з главою СБУ Бакановим після виїзду детективів до Чауса.

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) дізналися про місцезнаходження екссудді Дніпровського суду Києва Миколи Чауса в столичній клініці "Феофанія" з офіційного повідомлення слідчого управління Служби безпеки України (СБУ). Про це в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

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"Про місцезнаходження екссудді нам офіційно повідомив керівник слідчого управління СБУ. Такий же лист був надісланий до Вищого антикорупційного суду (ВАКС), де сьогодні о 14:00 буде розглядатися наше клопотання про взяття під варту підозрюваного екссудді (на час публікації судовий розгляд вже почався — ред). Після того як ми отримали лист від СБУ, наші працівники виїхали у Феофанію, де перебували представники СБУ", — заявив керівник відомства.

Відповідаючи на питання журналістки про те, чому керівництво СБУ, за її словами, "зробило крок назад" і розкрило Бюро інформацію про перебування Чауса у "Феофанії", Ситник заявив, що "СБУ, скажімо так, одумалася". Директор відомства також вказав, що суддя-втікач є підслідним НАБУ й у вівторок вранці антикорупційний орган зробив чергову офіційну заяву з цього приводу.

"Мабуть, за сукупністю цих факторів і було ухвалене таке рішення", — додав Ситник.

Також він розповів, що після виїзду детективів НАБУ у "Феофанію" в нього була розмова з главою СБУ Іваном Бакановим, після чого співробітники антикорупційного відомства склали протокол затримання екссудді.

"Й оскільки йдеться про гарантування заходів безпеки, то доставку підозрюваного екссудді до суду здійснить (вже здійснила — Ред.) СБУ", — сказав Ситник.

Крім цього, директор НАБУ зазначив, що в Бюро немає слідчого ізолятора і тому Чаус знаходився в СІЗО СБУ перед судовим засіданням. При цьому вчора детективи встигли провести первинні слідчі дії у справі Чауса.

"Зараз найголовніше, щоб суд розглянув питання про застосування запобіжного заходу, щоб ми могли завершити розслідування", — заявив Ситник.

Нагадаємо, влітку 2016 року Чауса затримали під час отримання хабара $150 тисяч, однак заарештувати його не змогли, оскільки Верховна Рада не дала на це дозвіл. Зі свого боку Чаус виїхав до Молдови.

3 квітня 2021 року суддю-втікача викрали біля житлового будинку в Кишиневі.

За даними журналістів-розслідувачів із Молдови та України, до викрадення Чауса могли бути причетні українські спецслужби.

Уже 30 липня екссуддю знайшли в селі Мазурівка Вінницької області, після чого співробітники СБУ перевезли його до Києва.

Того ж дня співробітники НАБУ влаштували погоню за автомобілем СБУ, щоб "відбити" Чауса у відомства. Однак зробити це Бюро не вдалося.

2 серпня НАБУ відкрило дві справи щодо СБУ за дії, які слідство розцінює як перевищення повноважень і незаконне утримання Чауса.

Уже ввечері у вівторок, 3 серпня, детективи НАБУ затримали Чауса в столичній лікарні "Феофанія".