Следующее заседание СНБО состоится в день встречи Меркель и Путина

Поручил организовать новое заседание СНБО лично Зеленский. Через два дня после него канцлер Германии посетит с визитом Киев.

Следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины состоится в пятницу, 20 августа. Об этом стало известно вечером 13 августа из сообщения на официальной странице ведомства в Facebook.

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Организовать данное заседание СНБО распорядился президент Украины Владимир Зеленский. Встреча должна состоятся в Киеве.

Подчеркивается, что всех членов СНБО уже оповестили о грядущем заседании, а о времени и конкретном месте его проведения сообщат позже.

[ + – ] Следующее заседание СНБО соберется 20 августа

Примечательно, что в полдень 13 августа стало известно о том, что 20 августа канцлер Германии Ангела Меркель посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию, в ходе которого встретится с президентом Владимиром Путиным. Через два дня после этого, 22 августа, немецкий лидер намерена приехать в Киев для встречи с Зеленским. В Офисе президента рассказали Фокусу, что среди тем, которые будут обсуждать Меркель с украинским президентом — вопросы Донбасса и безопасности.

Отметим, на 30 августа в Вашингтоне запланирована встреча Зеленского и президента США Джо Байдена. СМИ со ссылкой на источники писали, что в ходе поездки украинский лидер может посетить и Чикаго, где увидится с представителями бизнес-сферы. По информации журналистов, в команде Зеленского вели переговоры о возможной его встрече с Илоном Маском и гендиректором Apple Тимом Куком.