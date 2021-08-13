Наступне засідання РНБО відбудеться в день зустрічі Меркель і Путіна

Доручив організувати нове засідання РНБО особисто Зеленський. Через два дні після нього канцлер Німеччини відвідає з візитом Київ.

Наступне засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України відбудеться в п'ятницю, 20 серпня. Про це стало відомо увечері 13 серпня з повідомлення на офіційній сторінці відомства у Facebook.

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Організувати це засідання РНБО розпорядився президент України Володимир Зеленський. Зустріч має відбутися в Києві.

Підкреслюється, що всіх членів РНБО вже сповістили про прийдешнє засідання, а про час і конкретне місце його проведення буде повідомлено пізніше.

[ + – ] Наступне засідання РНБО збереться 20 серпня

Примітно, що опівдні 13 серпня стало відомо про те, що 20 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає з робочим візитом Російську Федерацію, під час якого зустрінеться з президентом Володимиром Путіним. Через два дні після цього, 22 серпня, німецький лідер має намір приїхати до Києва для зустрічі з Зеленським. В Офісі президента розповіли Фокусу, що серед тем, які обговорюватимуть Меркель з українським президентом — питання Донбасу і безпеки.

Зазначимо, на 30 серпня у Вашингтоні запланована зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена. ЗМІ з посиланням на джерела писали, що під час поїздки український лідер може відвідати і Чикаго, де побачиться з представниками бізнес-сфери. За інформацією журналістів, в команді Зеленського вели переговори про можливу його зустрічі з Ілоном Маском і гендиректором Apple Тімом Куком.