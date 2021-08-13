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Політика Засідання РНБО

Наступне засідання РНБО відбудеться в день зустрічі Меркель і Путіна

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Зеленський, Шмигаль і Разумков
Фото: ВВС | Поїздка Меркель до Росії запланована на 20 серпня

Доручив організувати нове засідання РНБО особисто Зеленський. Через два дні після нього канцлер Німеччини відвідає з візитом Київ.

Наступне засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України відбудеться в п'ятницю, 20 серпня. Про це стало відомо увечері 13 серпня з повідомлення на офіційній сторінці відомства у Facebook.

Організувати це засідання РНБО розпорядився президент України Володимир Зеленський. Зустріч має відбутися в Києві.

Підкреслюється, що всіх членів РНБО вже сповістили про прийдешнє засідання, а про час і конкретне місце його проведення буде повідомлено пізніше.

Анонс засідання РНБО 20 серпня
Наступне засідання РНБО збереться 20 серпня

Примітно, що опівдні 13 серпня стало відомо про те, що 20 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає з робочим візитом Російську Федерацію, під час якого зустрінеться з президентом Володимиром Путіним. Через два дні після цього, 22 серпня, німецький лідер має намір приїхати до Києва для зустрічі з Зеленським. В Офісі президента розповіли Фокусу, що серед тем, які обговорюватимуть Меркель з українським президентом — питання Донбасу і безпеки.

Зазначимо, на 30 серпня у Вашингтоні запланована зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена. ЗМІ з посиланням на джерела писали, що під час поїздки український лідер може відвідати і Чикаго, де побачиться з представниками бізнес-сфери. За інформацією журналістів, в команді Зеленського вели переговори про можливу його зустрічі з Ілоном Маском і гендиректором Apple Тімом Куком.