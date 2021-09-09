В центре Киева видели Шария, - журналист Муждабаев (фото)
В своих соцсетях Шарий написал, что "в столице Украины теплее, чем он думал" и возмутился стоимостью парковок в центре города.
Вечером 8 сентября журналист Айдер Муждабаев написал на своей странице в Facebook, что его знакомая видела в центре Киева блогера и политика Анатолия Шария, оказавшегося под санкциями СНБО. Произошло это, уверяет женщина, на улице Ярославов вал, которая находится недалеко от станции метро "Золотые ворота".
"Пишет в личные сообщения моя хорошая знакомая. Я у нее несколько раз переспросил. Она абсолютно уверена", — написал Муждабаев.
Утром 9 сентября на Telegram-канале Анатолия Шария появилось сообщение: "А в Киеве теплее, чем я думал".
Вслед за этим там был опубликован и следующий текст: "Парковки в центре по 35 гривен?!! С ума сошли???".
Отметим, по последней информации Анатолий Шарий живет в Испании.
Напомним, 20 августа 2021 года СНБО принял решение ввести санкции в отношении Анатолия Шария и его супруги Ольги. Уже на следующий день, 21 августа, на сайте президента Украины появился соответствующий указ с подписью главы государства.
31 мая ряд украинских СМИ со ссылкой на свои источники сообщил, что Шария лишили статуса политического беженца в Литве.
16 февраля СБУ сообщила о подозрении Шарию в "госизмене" и "нарушении равноправия граждан". 25 февраля СБУ объявила его в розыск из-за неявки на допрос.
Украину Анатолий Шарий, на тот момент известный своими публикациями об организованной преступности в стране, покинул в 2012 году. В мае 2014 года он получил статус политбеженца в Литве. В 2019 году "Партия Шария" участвовала в выборах в Верховную Раду, однако не преодолела 5%-й проходной барьер. За политсилу проголосовали 2,23% избирателей.