В центре Киева видели Шария, - журналист Муждабаев (фото)

В своих соцсетях Шарий написал, что "в столице Украины теплее, чем он думал" и возмутился стоимостью парковок в центре города.

Вечером 8 сентября журналист Айдер Муждабаев написал на своей странице в Facebook, что его знакомая видела в центре Киева блогера и политика Анатолия Шария, оказавшегося под санкциями СНБО. Произошло это, уверяет женщина, на улице Ярославов вал, которая находится недалеко от станции метро "Золотые ворота".

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"Пишет в личные сообщения моя хорошая знакомая. Я у нее несколько раз переспросил. Она абсолютно уверена", — написал Муждабаев.

[ + – ] Муждабаев пишет, что в центре Киева видели Шария

Утром 9 сентября на Telegram-канале Анатолия Шария появилось сообщение: "А в Киеве теплее, чем я думал".

Вслед за этим там был опубликован и следующий текст: "Парковки в центре по 35 гривен?!! С ума сошли???".

[ + – ] Шарий возмутился стоимостью парковки в центре Киева

Отметим, по последней информации Анатолий Шарий живет в Испании.

Напомним, 20 августа 2021 года СНБО принял решение ввести санкции в отношении Анатолия Шария и его супруги Ольги. Уже на следующий день, 21 августа, на сайте президента Украины появился соответствующий указ с подписью главы государства.

31 мая ряд украинских СМИ со ссылкой на свои источники сообщил, что Шария лишили статуса политического беженца в Литве.

16 февраля СБУ сообщила о подозрении Шарию в "госизмене" и "нарушении равноправия граждан". 25 февраля СБУ объявила его в розыск из-за неявки на допрос.

Украину Анатолий Шарий, на тот момент известный своими публикациями об организованной преступности в стране, покинул в 2012 году. В мае 2014 года он получил статус политбеженца в Литве. В 2019 году "Партия Шария" участвовала в выборах в Верховную Раду, однако не преодолела 5%-й проходной барьер. За политсилу проголосовали 2,23% избирателей.