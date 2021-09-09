У центрі Києва бачили Шарія, — журналіст Муждабаєв (фото)

У своїх соцмережах Шарій написав, що "в столиці України тепліше, ніж він думав" та обурився вартістю парковок у центрі міста.

Увечері 8 вересня журналіст Айдер Муждабаєв написав на своїй сторінці у Facebook, що його знайома бачила в центрі Києва блогера і політика Анатолія Шарія, який опинився під санкціями РНБО. Сталося це, запевняє жінка, на вулиці Ярославів вал, яка знаходиться недалеко від станції метро "Золоті ворота".

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"Пише в особисті повідомлення моя добра знайома. Я в неї кілька разів перепитав. Вона абсолютно впевнена", — написав Муждабаєв.

[ + – ] Муждабаєв пише, що в центрі Києва бачили Шарія

Вранці 9 вересня в Telegram-каналі Анатолія Шарія з'явилося повідомлення: "А в Києві тепліше, ніж я думав".

Одразу після цього там був опублікований і наступний текст: "Паркування в центрі по 35 гривень?!! З глузду з'їхали???".

[ + – ] Шарій обурився вартістю паркування в центрі Києва

Зазначимо, за останньою інформацією Анатолій Шарій живе в Іспанії.

Нагадаємо, 20 серпня 2021 року РНБО ухвалила рішення ввести санкції щодо Анатолія Шарія та його дружини Ольги. Вже на наступний день, 21 серпня, на сайті президента України з'явився відповідний указ із підписом глави держави.

31 травня низка українських ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що Шарія позбавили статусу політичного біженця в Литві.

16 лютого СБУ повідомила про підозру Шарію в "державній зраді" та "порушенні рівноправності громадян". 25 лютого СБУ оголосила його в розшук через неявку на допит.

Україну Анатолій Шарій, на той момент відомий своїми публікаціями про організовану злочинність в країні, покинув у 2012 році. У травні 2014 року він отримав статус політбіженця в Литві. У 2019 році "Партія Шарія" брала участь у виборах до Верховної Ради, проте не подолала 5%-й прохідний бар'єр. За політсилу проголосували 2,23% виборців.