"Читать противно. Отписался": Богдан назвал ошибкой включение Богуцкой в список "слуг"

Экс-глава Офиса президента словами "бери деньги и молчи" отреагировал на пост нардепа касательно отставки спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Бывший руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Богдан заявил, что он жалеет о включении действующего народного депутата Елизаветы Богуцкой в список партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года, в котором она занимала сотое место. Об этом он написал в комментариях под постом нардепа в Facebook.

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Так, Богуцкая в контексте грядущего рассмотрения отзыва Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады написала, что действующий председатель парламента пригласил ее на съезд партии "Слуга народа" в 2019 году, где она была включена в список политической силы на выборы в Раду. Нардеп уточнила, что в список ее внес тогдашний руководитель ОП.

Также Богуцкая заявила, что действующий спикер парламента Дмитрий Разумков "решил строить свой политический проект, отдельный от" "Слуги народа" и это "стало понятно давно".

"Уже много времени по ключевым вопросам у Спикера другое мнение. Другое от мнения Президента и от мнения большинства во фракции. У меня тоже бывает другое. Особенно по антиковидным мерам. Но я никому его не навязываю и не собираю голоса в мою поддержку. И я не Спикер. Разумкова на место Спикера делегировала фракция. (Монокоалиция). Она может его отозвать и назначить другого", — добавила народный депутат.

[ + – ] Пост Богуцкой

В свою очередь Богдан назвал свое решение "ошибкой".

"Ну раз ты уже меня упомянула, так знай, я совершил ошибку когда пригласил тебя в список. И сейчас тобой управляет не совесть а зарплата. Очень же не хочется терять такую приличную сумму, понимаю. Но Лиза тогда бери деньги и молчи. А читать тебя противно. Отписался", — написал он.

[ + – ] Комментарий Богдана

В 2019 году Богдан в интервью BBC News Украина рассказал, что Богуцкая попала в "Слугу народа" из "Фейсбука".

"Надо понимать источники формирования этих списков, откуда взялись эти люди. Часть людей пришла реально с Фейсбука, как Лиза Богуцкая, часть людей мы в интернете искали: кто популярен по этому округу — мы ему звонили и спрашивали: "Идешь от нас? Завтра надо отнести документы". Есть и такие люди", — говорил тогдашний руководитель Офиса президента.

Напомним, 11 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.

Вместо него на эту должность был назначен Андрей Ермак, который находится на посту руководителя ОП по сегодняшний день.

Зеленский заявлял, что Богдан не выдержал испытание властью, поэтому было принято решение его уволить. В свою очередь бывший глава ОП обвинял руководство государства в том, что оно "бросает страну в хаос".

Тем временем 4 октября этого года "слуги народа" запустили процесс отзыва Разумкова с должности спикера Рады. На его место может претендовать действующий вице-спикер Руслан Стефанчук. По словам главы фракции СН в парламенте Давида Арахамии, за отставку Разумкова проголосуют не менее 240 нардепов.