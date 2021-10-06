"Читати противно. Відписався": Богдан назвав помилкою включення Богуцької до списку "слуг"

Ексголова Офісу президента словами "бери гроші і мовчи" відреагував на пост нардепки щодо відставки спікера Ради Дмитра Разумкова.

Колишній керівник Офісу президента (ОП) Андрій Богдан заявив, що він шкодує про включення чинної народної депутатки Єлизавети Богуцької до списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року, у якому вона посідала соте місце. Про це він написав у коментарях під постом нардепки у Facebook.

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Так, Богуцька в контексті майбутнього розгляду відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради написала, що чинний голова парламенту запросив її на з'їзд партії "Слуга народу" у 2019 році, де вона була включена до списку політичної сили на вибори в Раду. Нардепка уточнила, що в список її вніс тодішній керівник ОП.

Також Богуцька заявила, що чинний спікер парламенту Дмитро Разумков "вирішив будувати свій політичний проєкт, окремий від" "Слуги народу" і це "стало зрозуміло давно".

"Уже багато часу з ключових питань у Спікера інша думка. Інша від думки Президента і від думки більшості у фракції. У мене теж буває інша. Особливо щодо антиковідних заходів. Але я нікому її не нав'язую і не збираю голоси в мою підтримку. І я не Спікер. Разумкова на місце Спікера делегувала фракція. (Монокоаліція). Вона може його відкликати і призначити іншого", — додала народна депутатка.

[ + – ] Пост Богуцької

У свою чергу Богдан назвав своє рішення "помилкою".

"Ну, раз ти вже мене згадала, так знай, я зробив помилку, коли запросив тебе до списку. І зараз тобою керує не совість, а зарплата. Дуже ж не хочеться втрачати таку пристойну суму, розумію. Але, Лізо, тоді бери гроші і мовчи. А читати тебе противно. Відписався", — написав він.

[ + – ] Коментар Богдана

У 2019 Богдан в інтерв'ю BBC News Україна розповів, що Богуцька потрапила в "Слугу народу" з "Фейсбуку".

"Треба розуміти джерела формування цих списків, звідки взялися ці люди. Частина людей прийшла реально з Фейсбуку, як Ліза Богуцька, частину людей ми в інтернеті шукали: хто популярний в цьому окрузі — ми йому телефонували і питали: "Ідеш від нас? Завтра треба віднести документи". Є й такі люди", — говорив тодішній керівник Офісу президента.

Нагадаємо, 11 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента.

Замість нього на цю посаду був призначений Андрій Єрмак, який перебуває на посту керівника ОП по сьогодні.

Зеленський заявляв, що Богдан не витримав випробування владою, тому було прийнято рішення його звільнити. У свою чергу колишній голова ОП звинувачував керівництво держави в тому, що воно "кидає країну в хаос".

Тим часом 4 жовтня цього року "слуги народу" запустили процес відкликання Разумкова з посади спікера Ради. На його місце може претендувати чинний віцеспікер Руслан Стефанчук. За словами голови фракції СН в парламенті Давида Арахамії, за відставку Разумкова проголосують понад 240 нардепів.