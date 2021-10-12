"Большое спасибо": на странице умершего нардепа Полякова появилось видео с его мамой

В ролике потерявшая сына женщина поблагодарила всех за поддержку в столь тяжелый период.

На Telelgram-канале нардепа Антона Полякова, которого 11 октября похоронили в Чернигове, появилось видео с его мамой. В ролике женщина поблагодарила всех добрых людей за сочувствие.

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"Вчера мы похоронили нашего дорогого сыночка Антона. Я хочу сказать большое спасибо всем добрым людям за искреннее сочувствие нашему горю", — сказала мама покойного нардепа.

[ + – ] Мама Антона Полякова поблагодарила всех за поддержку

Напомним, нардепа из группы "За майбутнє" Антона Полякова похоронили на кладбище "Яцево" в Чернигове. На прощание с парламентарием пришли сотни человек, в том числе — ряд коллег по парламенту. Журналисты сообщали, что в ходе церемонии между его вдовой Галиной Поляковой и любовницей Анной Скороход возник конфликт: потерявшая мужа женщина спросила у депутатки как та посмела явиться на мероприятие, после чего покинула здание Черниговской филармонии, в котором проходило прощание.

Антон Поляков умер 8 октября в Киеве. Вскрытие показало, что причиной смерти нардепа стала острая коронарная недостаточность и ишемическая болезнь сердца. Судебно-медицинская экспертиза же установила, что в крови Полякова были следы алкоголя и метадона. Коллеги нардепа по депутатской группе выражали сомнение относительно того, что тот мог принимать наркотические вещества.