"Велике спасибі": на сторінці померлого нардепа Полякова з'явилося відео з його мамою

У ролику жінка, що втратила сина, подякувала всім за підтримку у такий важкий період.

На Telelgram-каналі нардепа Антона Полякова, якого 11 жовтня поховали в Чернігові, з'явилося відео з його мамою. У ролику жінка подякувала всім добрим людям за співчуття.

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"Вчора ми поховали нашого дорогого синочка Антона. Я хочу сказати велике спасибі всім добрим людям за щире співчуття нашому горю", — сказала мама покійного нардепа.

[ + – ] Мама Антона Полякова подякувала всім за підтримку

Нагадаємо, нардепа з групи "За майбутнє" Антона Полякова поховали на кладовищі "Яцево" у Чернігові. На прощання з парламентарієм прийшли сотні людей, зокрема — колеги по парламенту. Журналісти повідомляли, що під час церемонії між його вдовою Галиною Поляковою та коханкою Ганною Скороход виник конфлікт: дружина, що втратила чоловіка, запитала у депутатки як та посміла з'явитися на захід, після чого покинула будівлю Чернігівської філармонії, в якій проходило прощання.

Антон Поляков помер 8 жовтня у Києві. Розтин показав, що причиною смерті нардепа стала гостра коронарна недостатність та ішемічна хвороба серця. Судово-медична експертиза встановила, що в крові Полякова були сліди алкоголю і метадону. Колеги нардепа по депутатській групі висловлювали сумнів щодо того, що той міг приймати наркотичні речовини.