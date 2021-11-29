"Зеленский, Ермак и агенты из России": Бутусов назвал имена тех, кто угрожает его жизни

Главред издания "Цензор" утверждает, что в Офисе президента Украины не хотят, чтобы он говорил о "вагнергейте" и задавал неудобные вопросы главе государства.

Главред украинского издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что его жизни угрожают президент Украины Владимир Зеленский, сотрудники его Офиса и силовые структуры. Об этом журналист рассказал в комментарии Фокусу.

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Так Бутусов отреагировал на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, который допустил ликвидацию Бутусова для провокации массовых беспорядков в Украине.

"Зеленский и российские агенты в его окружении создают угрозы и оказывают давление. Прежде всего, это (глава ОП) Андрей Ермак, (первый заместитель секретаря СНБО) Руслан Демченко, (замглавы ОП) Олег Татаров, (бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича) Андрей Портнов. Те кто у Зеленского отвечают за связи с Россией и решение силовых вопросов", – пояснил главред "Цензора".

По словам Бутусова, российской агентуре и Офису президента Украины выгодно, если журналист больше не будет говорить о "вагнергейте" и задавать Зеленскому неудобные вопросы.

"Заявление Арестовича – это желание перевести стрелки, отвести подозрения от Зеленского и использовать месседж для дискредитации протеста. Угроза серьезная, раз ее озвучивают такие люди", – заявил он.

Бутусов не собирается уезжать из страны или нанимать личную охрану.

"Госохране я не доверяю, потому что во время пресс-марафона я поднимал вопрос о предателях во власти", – заключил журналист.

Напомним, что Бутусов устроил с Зеленским 26 ноября словесную перепалку. Он обвинил президента в распространении ложной информации о переносе спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". Зеленский в ответ говорил, что Бутусов обиделся, потому что ему не дали должность в Минобороны.

После пресс-марафона Бутусов говорил о желании ударить Зеленского. Журналист на это не решился из уважения к Украине и должности верховного главнокомандующего. Бутусов обещал судиться с Зеленским из-за клеветы.

Бутусов в день памяти жертв Голодомора Юрий Бутусов опубликовал видео стрельбы из гаубицы по позициям оккупантов на Донбассе. После публикации видео Госбюро расследований открыло производство против Бутусова.