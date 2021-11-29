"Зеленський, Єрмак та агенти з Росії": Бутусов назвав імена тих, хто загрожує його життю

Головний редактор видання "Цензор" стверджує, що в Офісі президента України не хочуть, щоб він говорив про "вагнергейт" і ставив незручні питання главі держави.

Головний редактор українського видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив, що його життю загрожують президент України Володимир Зеленський, співробітники його Офісу та силові структури. Про це журналіст розповів у коментарі Фокусу.

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Так, Бутусов відреагував на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, котрий допустив ліквідацію Бутусова для провокації масових заворушень в Україні.

"Зеленський та російські агенти в його оточенні створюють погрози і чинять тиск. Насамперед це (голова ОП) Андрій Єрмак, (перший заступник секретаря РНБО) Руслан Демченко, (заступник голови ОП) Олег Татаров, (колишній радник експрезидента України Віктора Януковича) Андрій Портнов. Ті, хто в Зеленського відповідають за зв'язки з Росією та вирішення силових питань", — пояснив головний редактор "Цензора".

За словами Бутусова, російській агентурі та Офісу президента України вигідно, якщо журналіст більше не говоритиме про "вагнергейт" і не ставитиме Зеленському незручні питання.

"Заява Арестовича – це бажання перевести стрілки, відвести підозри від Зеленського та використати меседж для дискредитації протесту. Загроза серйозна, якщо її озвучують такі люди", – заявив він.

Бутусов не збирається їхати з країни чи наймати особисту охорону.

"Держохороні я не довіряю, тому що під час пресмарафону я порушував питання про зрадників у владі", — сказав журналіст.

Нагадаємо, що Бутусов влаштував із Зеленським 26 листопада словесну суперечку. Він звинуватив президента в поширенні хибної інформації про перенесення спецоперації із затримання найманців ПВК "Вагнера". Зеленський у відповідь казав, що Бутусов образився, бо йому не дали посади в Міноборони.

Після пресмарафону Бутусов говорив про бажання вдарити Зеленського. Журналіст на це не наважився з поваги до України та посади верховного головнокомандувача. Бутусов обіцяв позиватися до Зеленського через наклеп.

Бутусов у день пам'яті жертв Голодомору опублікував відео стрілянини з гаубиці по позиціях окупантів на Донбасі. Після публікації відео Держбюро розслідувань відкрило провадження проти журналіста.