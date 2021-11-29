"Угроза от Зеленского и силовиков": Бутусов пояснил, почему откажется от госохраны (видео)

Главред "Цензора" говорит, что высшее руководство страны пытается его дискредитировать и заставить замолчать любой ценой.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов еще не получал предложений о предоставлении ему государственной охраны. Об этом он сказал в комментарии "Радіо Свобода".

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Бутусов утверждает, что действующие власти больше всех сейчас угрожают его жизни.

Главными виновниками этого он считает президента Владимира Зеленского, главу Офиса президента Андрея Ермака, главу СБУ Ивана Баканова, замглавы ОП Олега Татарова, первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко и исполняющего обязанности главы ГБР Алексея Сухачева.

"Угрозу жизни я вижу прежде всего со стороны этих должностных лиц, которые спровоцировали конфликт, продолжают пытаться меня дискредитировать и любой ценой заставить замолчать, или дискредитировать мою информацию о сети российских предателей и агентов в Офисе президента, проваливших целый ряд спецопераций Главного разведуправления при Минобороны в 2020 году", – отметил он.

В комментарии Фокусу Бутусов говорил, что в Офисе президента Украины не хотят слышать его неудобных вопросов, в частности, о "вагнергейте".

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее предупреждал, что Бутусова могут сделать "сакральной жертвой". Арестович сравнил Бутусова с убитым журналистом Георгием Гонгадзе.

Бутусов 26 ноября обвинил Зеленского во лжи, когда речь зашла о переносе спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". На сторону Зеленского стала журналист 1+1 Наталья Мосейчук, которая сказала Бутусову, что с главой государства так нельзя общаться.

Позже главред "Цензора" вышел к журналистам и сказал о желании "дать Зеленскому по морде.

ГБР открыло производство против Бутусова после того, как журналист показал видео стрельбы из гаубицы по оккупантам на Донбассе.