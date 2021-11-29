"Загроза від Зеленського та силовиків": Бутусов пояснив, чому відмовиться від держохорони (відео)

Головний редактор "Цензора" каже, що вище керівництво країни намагається його дискредитувати і змусити замовкнути за будь-яку ціну.

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов ще не отримував пропозицій щодо надання йому державної охорони. Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода".

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Бутусов стверджує, що чинна влада найбільше наразі загрожує його життю.

Головними винуватцями цього він вважає президента Володимира Зеленського, голову Офісу президента Андрія Єрмака, голову СБУ Івана Баканова, заступника голови ОП Олега Татарова, першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка та в. о. голови ДБР Олексія Сухачова.

"Загрозу життю я бачу насамперед з боку цих посадових осіб, які спровокували конфлікт, продовжують намагатися мене дискредитувати і за будь-яку ціну змусити замовкнути, або дискредитувати мою інформацію про мережу російських зрадників та агентів в Офісі президента, які провалили цілу низку спецоперацій Головного розвідуправління при Міноборони у 2020 році", – зазначив він.

У коментарі Фокусу Бутусов говорив, що в Офісі президента України не хочуть чути його незручних питань, зокрема про "вагнергейт".

Радник голови ОП Олексій Арестович раніше попереджав, що Бутусова можуть зробити "сакральною жертвою". Арестович порівняв Бутусова з убитим журналістом Георгієм Гонгадзе.

Бутусов 26 листопада звинуватив Зеленського у брехні, коли мова зайшла про перенесення спецоперації із затримання найманців ПВК "Вагнера". На бік Зеленського стала журналістка 1+1 Наталія Мосейчук, яка сказала Бутусову, що з главою держави так не можна спілкуватися.

Пізніше головний редактор "Цензора" вийшов до журналістів і сказав про бажання "дати Зеленському по морді".

ДБР відкрило провадження проти Бутусова після того, як журналіст показав відео стрілянини з гаубиці по окупантах на Донбасі.