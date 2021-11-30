Разумков заявил, что написал заявление о выходе из "Слуги Народа" еще полгода назад

Бывший спикер парламента считает, что "слуги" сами должны понять, является ли он членом их партии.

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков написал и передал заявление о выходе из президентской партии "Слуга народа" около шести месяцев назад. Об этом он сообщил сегодня журналистам в кулуарах Рады, пишет "Украинская правда".

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"Я не член партии "Слуга народа" уже", – сказал он.

У Разумкова уточнили, когда именно он прекратил членство в партии. На что экс-спикер ответил: "после того, как (первый вице-спикер парламента Александр) Корниенко сказал, что я не являюсь членом партии".

Разумков ответил на слова нового главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк. Вчера она заявила, что нардепы не могут найти заявление Разумкова о вступлении в партию.

Бывший спикер отметил, что проходил под №1 в списке как председатель партии и без заявления не мог баллотироваться в Раду. По его словам, "слуги" сами должны определить, является ли он членом этой партии или нет.

Разумков отметил, что может посоветовать "слугам", где приобрести хороший сейф для хранения важных документов.

Фокус писал, что Рада отправила Разумкова в отставку 7 октября. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после этого заявил о наличии оснований для лишения политика депутатского мандата. Разумков его предупредил, что будет обращаться в суд, если последуют такие попытки.

Бывший спикер Рады объявил о создании объединения "Разумная политика". В него должны были войти 25 народных депутатов, 22 из которых являются членами пропрезидентской фракции "Слуга народа".

16 ноября стало известно, что нардеп от "Батькивщины" Владимир Кабаченко отозвал подпись из списка желающих стать членами МФО "Разумная политика".