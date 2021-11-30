Разумков заявив, що написав заяву про вихід зі "Слуги Народу" ще пів року тому

Колишній речник парламенту вважає, що "слуги" самі повинні зрозуміти, чи є він членом їхньої партії.

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков написав і передав заяву про вихід із президентської партії "Слуга народу" майже шість місяців тому. Про це він повідомив сьогодні журналістам у кулуарах Ради, пише "Українська правда".

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"Я не член партії "Слуга народу" вже", — сказав він.

У Разумкова уточнили, коли саме він припинив членство у партії. На що ексспікер відповів: "після того, як (перший віцеспікер парламенту Олександр) Корнієнко сказав, що я не є членом партії".

Разумков відповів на слова нового голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк. Учора вона заявила, що нардепи не можуть знайти заяву Разумкова про вступ у партію.

Колишній речник зазначив, що проходив під №1 у списку як голова партії і без заяви не міг балотуватися до Ради. За його словами, "слуги" самі повинні визначити, чи є він членом цієї партії чи ні.

Разумков зазначив, що може порадити "слугам", де придбати добрий сейф для зберігання важливих документів.

Фокус писав, що Рада відправила Разумкова у відставку 7 жовтня. Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після цього заявив про наявність підстав для позбавлення політика депутатського мандату. Разумков його попередив, що звертатиметься до суду, якщо будуть такі спроби.

Колишній спікер Ради оголосив про створення об'єднання "Розумна політика". До нього мали увійти 25 народних депутатів, 22 з яких є членами пропрезидентської фракції "Слуга народу".

16 листопада стало відомо, що нардеп від "Батьківщини" Володимир Кабаченко відкликав підпис зі списку охочих стати членами МФО "Розумна політика".