Монастырский накануне "дня государственного переворота" обратился к протестующим (видео)

Глава МВД заверил, что правоохранители уважают право граждан на мирные собрания, однако сделают все для "недопущения провокаций".

Министр внутренних дел Денис Монастырский накануне 1 декабря, когда, по словам президента Украины Владимира Зеленского, планируется государственный переворот, призвал участников грядущих массовых акций протеста соблюдать правопорядок. Соответствующий пост чиновник опубликовал в своем Facebook.

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По словам Монастырского, он является участником "обоих Майданов" и для него право на проведение мирных собраний и волеизъявление "имеют высокую ценность". Также министр указал на то, что в Нацполиции и Нацгвардии служат люди, которые не только участвовали в массовых акциях на Майдане независимости в Киеве, но и воевали на Донбассе.

"Те, кто сейчас стоит на службе общественного порядка, с уважением относятся к выявлению гражданской позиции и ожидают уважения к себе. Они – на страже вашей безопасности и делают все для недопущения провокаций", — написал глава МВД.

[ + – ] Заявление Монастырского касательно грядущих акций протеста

К своему посту министр прикрепил видео. На нем сотрудники полиции и Национальной гвардии рассказывают о том, как они принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Закадровый голос призывает граждан "если и выходить на митинги, то только мирные".

Что за "день госпереворота"?

Напомним, украинские власти обладают информацией о том, что 1-2 декабря в Украине произойдет государственный переворот. Об этом в ходе пресс-марафона 26 ноября сообщил президент Зеленский. По его словам, руководство страны получило аудиозапись разговора "представителей России и Украины", которые обсуждают участие Рината Ахметова в подготовке захвата власти.

Перед этим, 21 ноября, участники марша, приуроченного к годовщине Евромайдана поставили власти ультиматум — если до 1 декабря не будет уволен руководитель Офиса президента Андрей Ермак, они будут требовать отставки главы государства.

Срок этого ультиматума истекает уже завтра. По этому случаю в центре Киева в 19:00 начнутся акции протеста, организованные "Рухом опору капітуляції" и "Национальным корпусом". Тем временем первый вице-спикер парламента Александр Корниенко сообщил, что желающим участвовать в митингах в Киеве предлагают ежедневную оплату в размере 1000 гривен.

Также в преддверии массовых акций власти решили ограничить движение по десяти улицам столицы, а возле Офиса президента начали обустраивать площадку для ледового катка.

Ранее Фокус писал, что завтра утром глава государства выступит с ежегодным обращением к Верховной Раде, посвященным ситуации внутри Украины и за ее пределами.