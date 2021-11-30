Монастирський напередодні "дня державного перевороту" звернувся до протестувальників (відео)

Глава МВС запевнив, що правоохоронці поважають право громадян на мирні збори, проте зроблять все для "недопущення провокацій".

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський напередодні 1 грудня, коли, за словами президента України Володимира Зеленського, планується державний переворот, закликав учасників майбутніх масових акцій протесту дотримуватись правопорядку. Відповідний допис урядовець опублікував у своєму Facebook.

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За словами Монастирського, він є учасником "обох Майданів" і для нього право на проведення мирних зборів і волевиявлення "мають високу цінність". Також міністр зазначив, що в Нацполіції та Нацгвардії служать люди, які не лише брали участь у масових акціях на Майдані незалежності в Києві, а й воювали на Донбасі.

"Ті, хто зараз стоїть на службі громадського порядку, з повагою ставляться до прояву громадянської позиції і чекають на повагу до себе. Вони — на варті вашої безпеки і роблять все для недопущення провокацій", — написав глава МВС.

[ + – ] Заява Монастирського щодо майбутніх акцій протесту

До свого допису Міністр прикріпив відео. На ньому співробітники поліції та Національної гвардії розповідають про те, як вони брали участь у бойових діях на Донбасі. Закадровий голос закликає громадян "якщо й виходити на мітинги, то лише мирні".

Що за "день держперевороту"?

Нагадаємо, українська влада має інформацію про те, що 1-2 грудня в Україні відбудеться державний переворот. Про це під час пресмарафону 26 листопада повідомив президент Зеленський. За його словами, керівництво країни отримало аудіозапис розмови "представників Росії та України", які обговорюють участь Ріната Ахметова у підготовці захоплення влади.

Перед цим, 21 листопада, учасники маршу, приуроченого до роковин Євромайдану, поставили владі ультиматум — якщо до 1 грудня не буде звільнено керівника Офісу президента Андрія Єрмака, вони вимагатимуть відставки глави держави.

Термін цього ультиматуму спливає вже завтра. З цієї нагоди в центрі Києва о 19:00 розпочнуться акції протесту, організовані "Рухом опору капітуляції" та "Національним корпусом". Тим часом перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко повідомив, що охочим брати участь у мітингах у Києві пропонують щоденну оплату в розмірі 1 000 гривень.

Також напередодні масових акцій влада вирішила обмежити рух десятьма вулицями столиці, а біля Офісу президента почали облаштовувати майданчик для льодової ковзанки.

Раніше Фокус писав, що завтра вранці глава держави виступить зі щорічним зверненням до Верховної Ради, присвяченим ситуації всередині України та за її межами.