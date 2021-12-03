"Зеленский всех переиграл". В "Слуге народа" объяснили, почему не случился госпереворот

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что Зеленский на пресс-марафоне "включил свет" и "заговорщики быстро разбежались".

Государственный переворот в Украине, который президент Владимир Зеленский анонсировал на 1-2 декабря, отложили потому, что глава государства "переиграл заговорщиков". Об этом сказала замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии LIGA.net.

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Нардеп полагает, что Зеленский сыграл на опережение во время пресс-марафона. Политик сравнила эту ситуацию с темной комнатой: "Заходишь в нее, включаешь свет и все быстро разбегаются по углам".

"Президент на пресс-конференции включил свет. И все сразу спрятались. Понятно: раз есть такая информация, есть записи, СБУ начинает расследование, то прийти и совершать неконституционные действия – это явка с повинной", – отметила она.

Опрошенные агентством социологи считают, что массовых протестов не было из-за отсутствия повода и ярко выраженного лидера. По словам замглавы КМИС Антона Грушецкого, если в соцопросах превалирует недовольство и готовность к протесту, это не означает, что люди выйдут по факту.

"Для этого должно быть стечение во времени разных обстоятельств, как это было с Оранжевой революцией и Евромайданом. Во-первых, общий для огромного количества людей месседж. Во-вторых, то, что их объединяет, в том числе и лидерство", – пояснил специалист.

Напомним, что Зеленский на пресс-марафоне 26 ноября предупреждал о возможной попытке госпереворота в Украине, в котором обсуждали участие бизнесмена Ринат Ахметов. Последний обвинил Владимира Зеленского во лжи.

Накануне "переворота" в центре Киева ограничивали движение по десяти улицам, а возле Офиса президента коммунальщики возводили площадку для ледового катка.

Вице-спикер Рады Александр Корниенко заявлял, что в регионах украинцам предлагали ежедневно по 1000 гривен за участие в перевороте.

Вечером 1 декабря протестующие вышли на Майдан Независимости требовать расследование "вангергейта" и уволить "пророссийских агентов" – главу ОП Андрея Ермака, его заместителя Олега Татарова и первого замсекретаря СНБО Руслана Демченко.