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"Зеленський усіх переграв". У "Слузі народу" пояснили, чому не трапився держпереворот

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Зеленський

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що Зеленський на пресмарафоні "ввімкнув світло", і "змовники швидко розбіглися".

Державний переворот в Україні, який президент Володимир Зеленський анонсував на 1-2 грудня, відклали через те, що глава держави "переграв змовників". Про це сказала заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі LIGA.net.

Нардепка вважає, що Зеленський зіграв на випередження під час пресмарафону. Політикиня порівняла цю ситуацію з темною кімнатою: "Заходиш у неї, вмикаєш світло, і всі швидко розбігаються по кутках".

"Президент на пресконференції увімкнув світло. І всі одразу сховалися. Зрозуміло: раз є така інформація, є записи, СБУ починає розслідування, то прийти і вчиняти неконституційні дії – це явка з повинною", – зазначила вона.

Опитані агентством соціологи вважають, що масових протестів не було через відсутність приводу та яскраво вираженого лідера. За словами заступника голови КМІС Антона Грушецького, якщо в соцопитуваннях превалює невдоволення та готовність до протесту, це не означає, що люди вийдуть по факту.

"Для цього має бути збіг у часі різних обставин, як це було з Помаранчевою революцією та Євромайданом. По-перше, загальний для величезної кількості людей меседж. По-друге, те, що їх об'єднує, зокрема й лідерство", – пояснив спеціаліст.

Нагадаємо, що Зеленський на пресмарафоні 26 листопада попереджав про можливу спробу держперевороту в Україні, у якому обговорювали участь бізнесмена Ріната Ахметова. Останній звинуватив Володимира Зеленського в брехні.

Напередодні "перевороту" в центрі Києва обмежували рух по десяти вулицях, а біля Офісу президента комунальники зводили майданчик для льодової ковзанки.

Віцеспікер Ради Олександр Корнієнко заявляв, що в регіонах українцям пропонували щодня по 1000 гривень за участь у перевороті.

Увечері 1 грудня протестувальники вийшли на Майдан Незалежності вимагати розслідування "вангергейту" та звільнити "проросійських агентів" – голову ОП Андрія Єрмака, його заступника Олега Татарова та першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка.