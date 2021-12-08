"Ничего не поменялось". Минфин оценил эффект санкций СНБО против контрабандистов

Введенные в отношении отдельных лиц ограничения никак не повлияли на увеличение поступлений от таможни в госбюджет.

Санкции против контрабандистов, утвержденные Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), не повлияли на поступления в государственный бюджет от таможенных операций. Об этом в интервью "Новому времени" сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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Глава Минфина заявил, что введенные украинскими властями ограничения "имеют свой эффект" и влияют на деятельность нарушителей закона.

"Однако сказать, что есть фискальный эффект, я пока не могу", — добавил Марченко.

Также министр признал, что украинская таможня "недорабатывает". По данным Минфина, соотношение импорта в долларах США к поступлениям в бюджет в октябре 2021 года составили 25%, в то время как в октябре-2020 этот показатель составил 28%. Похожая ситуация сложилась и в предыдущие месяцы: сентябрь-2021 — 26,3%, сентябрь-2020 — 27,3%; август-2021 — 27,2%, август-2020 — 28,3%.

"Ничего не поменялось. То есть вопрос к эффективности работы таможенных органов достаточно актуален", — объяснил Марченко.

На вопрос журналиста о том, улучшится ли ситуация, если начальник Государственной таможенной службы Украины снова станет Максим Нефедов, министр ответил: "Я всем желаю успехов, в частности, Нефедову. Возможно, в будущем наши пути могут пересечь, почему нет? Но вот в формате я министр, а он – руководитель таможни, это невозможно".

Марченко отметил, что недавно Гостаможню возглавил бывший начальник Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины Вячеслав Демченко и ему необходимо "дать возможность реализовать себя".

"Другой вопрос – это прозрачность деятельности таможни, чтобы они не создавали препятствий в деятельности бизнеса. Чтобы условия растаможки были одинаковы для всех. Были качественные системы сканирования и пункты пропуска. Эти все задачи, в принципе, не являются новыми", — заявил министр.

В то же время Марченко подчеркнул, что основной задачей на данный момент является обеспечение "достойной заработной платы" таможенников, которые не терпят "коррупционных проявлений".

Санкции СНБО против контрабандистов

Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО ввел санкции против "топ-10 контрабандистов" Украины. Ограничения, в частности, предусматривают блокирование счетов и арест этих лиц. По словам главы государства, потери бюджета из-за контрабанды достигают 300 млрд гривен, из которых 100 млрд убытков связаны с неэффективной работой таможни.

В том же месяце санкции были введены против еще 13 лиц, которых власти связывают с контрабандой. А летом этого года СНБО утвердил ограничения в отношении двух украинцев и одного гражданина Германии.

В октябре секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов признал, что в санкционных списках контрабандистов были допущены неточности. В частности, ошибки касались неправильной транслитерации имен фигурантов — например вместо Alexandr имя попавшего под санкции "вора в законе" или контрабандиста могло быть написано как Alexander и т.п.

В свою очередь глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что украинские правоохранители требовали взятку в размере до 300 тысяч долларов за неправильное внесение имени в санкционный список.