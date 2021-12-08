"Нічого не змінилося". Мінфін оцінив ефект санкцій РНБО проти контрабандистів
Введені щодо окремих осіб обмеження ніяк не вплинули збільшення надходжень від митниці до держбюджету.
Санкції проти контрабандистів, затверджені Радою національної безпеки й оборони України (РНБО), не вплинули на надходження до державного бюджету митних операцій. Про це в інтерв'ю "Новому часу" повідомив Міністр фінансів Сергій Марченко.
Глава Мінфіну заявив, що введені українською владою обмеження "мають свій ефект" і впливають на діяльність порушників закону.
"Однак сказати, що є фіскальний ефект, я поки що не можу", — додав Марченко.
Також міністр визнав, що українська митниця "недопрацьовує". За даними Мінфіну, співвідношення імпорту в доларах США до надходжень до бюджету в жовтні 2021 року становило 25%, тоді як у жовтні-2020 цей показник становив 28%. Схожа ситуація склалася й у попередні місяці: вересень-2021 — 26,3%, вересень-2020 — 27,3%; серпень-2021 — 27,2%, серпень-2020 — 28,3%.
"Нічого не змінилося. Тобто питання до ефективності роботи митних органів є досить актуальним", — пояснив Марченко.
На запитання журналіста про те, чи покращиться ситуація, якщо начальник Державної митної служби України знову стане Максим Нефьодов, міністр відповів: "Я всім бажаю успіхів, зокрема, Нєфьодову. Можливо, в майбутньому наші шляхи можуть перетнути, чому ні? У форматі я міністр, а він — керівник митниці, це неможливо”.
Марченко зазначив, що нещодавно Держмитницю очолив колишній начальник Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України В'ячеслав Демченко, і йому необхідно "дати можливість реалізувати себе".
"Інше питання — це прозорість діяльності митниці, щоб вони не створювали перешкод у діяльності бізнесу. Щоб умови розмитнення були однакові для всіх. Були якісні системи сканування та пункти пропуску. Усі ці завдання, в принципі, не є новими", — заявив міністр.
Водночас Марченко наголосив, що основним завданням наразі є забезпечення "гідної заробітної плати" митників, які не зазнають "корупційних проявів".
Санкції РНБО проти контрабандистів
Нагадаємо, у квітні президент України Володимир Зеленський повідомив, що РНБО ввела санкції проти "топ-10 контрабандистів" України. Обмеження, зокрема, передбачають блокування рахунків та арешт цих осіб. За словами глави держави, втрати бюджету через контрабанду досягають 300 млрд гривень, з яких 100 млрд збитків пов'язані з неефективною роботою митниці.
У тому ж місяці санкції було введено проти ще 13 осіб, яких влада пов'язує з контрабандою. А влітку цього року РНБО затвердила обмеження щодо двох українців та одного громадянина Німеччини.
У жовтні секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов визнав, що в списках санкцій контрабандистів були припущені неточності. Зокрема, помилки стосувалися неправильної транслітерації імен фігурантів — наприклад, замість Alexandr ім'я "злодія в законі", котрий потрапив під санкції, або контрабандиста могло бути написане як Alexander тощо.
Водночас глава пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що українські правоохоронці вимагали хабар у розмірі до 300 тисяч доларів за неправильне внесення імені до списку санкцій.